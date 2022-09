L'Italie vire à l'extrême droite, l'urgence d'attendre la réforme des retraites : les informés du matin du 26 septembre

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

(CESARE ABBATE / ZUMA PRESS VIA MAXPPP)

Autour de Renaud Dély et Lorrain Sénéchal pour commenter l'actualité du jour : Neila Latrous, du service politique de franceinfo, Jean-Marc Four, de la rédaction internationale de Radio France, et François Beaudonnet, rédacteur en chef Europe à France Télévisions..

L'Italie dans l'incertitude

L’Italie après le séisme. L’extrême droite est aux portes de pouvoir : une période d'incertitude s'ouvre en Italie et dans l'Union européenne au lendemain de la victoire aux législatives de Giorgia Meloni, aux commandes d'une coalition droite/extrême droite qui devra affronter des défis considérables. Quelles sont les conséquences ?

Réforme des retraites, rien ne presse ?

Le débat continue. Si l'exécutif est convaincu de la nécessité de la réforme des retraites, comme le rappelle Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, quid de la méthode ? Du côté de l’Elysée, la tentation d’aller vite domine toujours. Sauf que le recours au 49-3 fait toujours gronder, et notamment François Bayrou.