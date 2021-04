L'allocution d'Emmanuel Macron et ses conséquences... Les informés du matin du 1er avril

Studio de franceinfo. (CHRISTOPHE ABRAMOWITZ)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, Solenne Le Hen, spécialiste santé de franceinfo, Alexis Morel, spécialiste éducation, et Gaële Joly, spécialiste police-justice, débattent de l'actualité du jeudi 1er avril et répondent aux questions des auditeurs.

L'allocution d'Emmanuel Macron :

- Quel calendrier pour la fermeture des écoles ?

- Les nouveautés pour la vaccination.

- Quelles restrictions de circulation liées au confinement ?