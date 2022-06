Emmanuel Macron fragilisé par le résultat des législatives, la France sous la menace d'une reprise épidémique... Les informés du matin du 23 juin

Autour de Lorrain Sénéchal et Renaud Dély : Carole Barjon, éditorialiste à l’Obs, et Guillaume Daret, journaliste au service politique de France Télévision.

Les thèmes :

- Le président empêché ? Après deux jours de consultations des chefs de partis reçus à l’Elysée, Emmanuel Macron a écarté, mercredi dans une brève allocution, l'idée d'un gouvernement d'union nationale et a appelé les autres partis à dire "jusqu'où ils sont prêts à aller" pour coopérer. Comment peut-il reprendre la main ? Le quinquennat est-il déjà terminé ? La coalition est-elle introuvable ? Vers des soutiens au cas par cas selon les textes ?

- Doit-on redouter un été sous Covid-19 ? Il y a en France près de 50 000 infections quotidiennes, un nombre qui a bondi de 50% en une semaine, et surgit l’inquiétude de passer un été pourri pour cause de retour de l'épidémie. Se dirige-t-on vers un été compliqué, surtout avec des hôpitaux déjà surchargé en manque de personnels et de lits ? Neuf millions de personnes, les plus de 60 ans et les immunodéprimés, sont éligibles à campagne de rappel jeudi 23 juin. Faut-il relancer solennellement une campagne de vaccination ?

