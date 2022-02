Emmanuel Macron à Moscou, le meeting de Fabien Roussel... Les informés du matin du 7 février

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dely pour commenter l'actualité du lundi 7 février : Rosalie Lucas, journaliste au service politique du journal Le Parisien-Aujourd'hui en France, et Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo.

La visite d'Emmanuel Macron à Moscou, un risque pour le futur candidat ?

Président du conseil de l’Union européenne, Emmanuel Macron se rend ce lundi 7 février à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine puis le lendemain à Kiev pour rencontrer le président Zelensky. Alors que les Etats-Unis affirment que le président russe se prépare à envahir l'Ukraine et renverser le régime, le président français veut relancer le dialogue. Est-ce indispensable ? Traditionnellement, on dit que la politique étrangère n’a aucune incidence sur l’élection, est-ce toujours vrai ?

Fabien Roussel, un vent nouveau à gauche ?

Le candidat communiste à l'élection présidentielle est crédité de 3% des intentions de vote selon notre sondage Ipsos-Sopra Steria. Il était en meeting dimanche 6 février à Marseille et a proposé une tonalité qu’on n'entendait plus à gauche. Il représente le communisme en 2022, à visage humain, presque jovial ou en tout cas plus positive que la plupart des candidats de gauche ? Découvre-t-on un nouveau personnage ? Ce nouveau ton peut-il devenir un problème pour Jean-Luc Mélenchon ? Le PCF n’est pas arrivé devant le PS lors d’une élection nationale depuis les législatives de 1973 (21 contre 19 %) et la présidentielle de 1969. Fabien Roussel peut-il devancer Anne Hidalgo ?