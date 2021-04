Déconfinement, réouverture des terrasses et des lieux culturels, sommet pour le climat... Les informés du matin du jeudi 22 avril

Le plateau des Informés du matin du jeudi 22 avril. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Autour de Lorrain Sénéchal et Neila Latrous, Sophie Fay, journaliste à L’Obs et Jean-Baptiste Marteau, reporter au service politique de France 2.

Le calendrier du déconfinement se précise

Un commencement de début d’ébauche de plan de déconfinement se profile : les détails seront rendus publics jeudi soir, lors d’une conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. Certaines contraintes sanitaires seront allégées le 3 mai, a confirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Il ne s'agit pas tout à fait d'un retour à la normale : le couvre-feu sera toujours en vigueur a priori au soir du 3 mai. Mi-mai est envisagée la réouverture de certaines terrasses et lieux culturels. La situation épidémique est encore fragile, ce qui explique sans doute cette forme de volontarisme prudent, du côté d’Emmanuel Macron.

Sommet pour le climat : États-Unis et Chine peuvent-ils s’entendre ?

Les États-Unis organisent jeudi 22 et vendredi 23 avril un sommet pour le climat par visioconférence. Derrière les écrans, les plus grands dirigeants mondiaux. Joe Biden en tant que hôte, mais aussi le Chinois Xi Jinping ou le Russe Vladimir Poutine. Les États-Unis et Chine représentent à eux seuls plus de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le sommet sera réussi s’ils arrivent à se mettre d’accord sur une trajectoire de réduction des émissions.