Présidentielle américaine : quelles conséquences pour l'UE ? Les informés de l'Europe du 20 octobre

Benjamin Fontaine et François Beaudonnet reçoivent Alain Guillemoles, journaliste spécialiste de l’Europe au journal La Croix, et Fabien Jannic Cherbonnel, journaliste spécialiste de l’Europe sur franceinfo.fr.

Dans 16 jours, les Américains vont voter pour choisir le 47e président des Etats-Unis, une élection qui n’aura jamais été aussi importante pour l’Europe. Des deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, lequel est le plus favorable à l’Europe et aux Européens ? Autre question : quelle incidence sur la guerre en Ukraine, sachant que le soutien à Kiev est le sujet qui sépare le plus le candidat républicain de la candidate démocrate ?