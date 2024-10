Vote du budget 2025, guerre au Proche-Orient, présidentielle américaine. Les informés de franceinfo du dimanche 20 octobre 2024

Les thèmes

Vote du bugdet 2025 : Les députés ont rejeté samedi en commission des Finances la partie recettes du projet de budget 2025, après l'avoir largement modifiée par rapport à la copie du gouvernement. "Le texte était devenu insoutenable", a déploré le Premier ministre, Michel Barnier, dans un entretien au JDD, mettant en garde contre un "concours Lépine fiscal". Il n'a pas exclu une adoption du budget via le 49.3. Dès lundi, les députés reprendront les débats dans l'hémicycle, sur la base du projet de budget originel du gouvernement. Les députés du Rassemblement national ne voteront pas une éventuelle motion de rejet de la gauche avant l'examen du projet de budget de l'État, a annoncé le président-délégué du groupe Jean-Philippe Tanguy, enterrant de manière quasi-certaine ses chances d'adoption.



Guerre au Proche-Orient : L'armée israélienne a bombardé dimanche des dizaines de cibles du Hezbollah à Beyrouth et dans le sud du Liban, et poursuivi son offensive contre le Hamas à Gaza, où une frappe a fait plus de 70 morts la veille selon les secours. En guerre contre ces mouvements islamistes soutenus par l'Iran, Israël a annoncé avoir visé un "centre de commandement" du Hezbollah dans la banlieue sud de la capitale libanaise et mené des frappes aériennes sur des dizaines de localités dans le sud du Liban.

Présidentielle américaine : A 16 jours du scrutin présidentiel, la démocrate et le milliardaire de 78 ans mettent les bouchées doubles dans une course trépidante et de plus en plus tendue. Kamala Harris est devenue sexagénaire dimanche, mais c'est l'âge de Donald Trump qu'elle veut surtout évoquer, son rival pour la Maison Blanche étant selon elle "instable" et trop usé pour diriger à nouveau les Etats-Unis. Donald Trump s'est mis en scène dimanche dans un fast-food de McDonald's en Pennsylvanie, jouant le rôle d'un employé à la friteuse, une opération visant à dénoncer selon lui un mensonge de Kamala Harris. "J'ai désormais travaillé 15 minutes de plus que Kamala, elle n'a jamais travaillé ici", a-t-il asséné au bout d'un quart d'heure. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude-à-coude dans sept "Etats pivots", déterminants pour l'élection présidentielle.

Les invités

Loup Besmond de Senneville, rédacteur en chef adjoint au journal La Croix

David Boéri, éditorialiste économique à France Télévisions

Valérie Lecasble, directrice générale de Hill & Knowlton Paris (agence mondiale de relations publiques et de communications intégrées)

Raphaël Kahane, journaliste à France 24, présentateur de l’émission « Le monde dans tous ses Etats » sur Franceinfo canal 27 et France 24

