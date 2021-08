Prêtre tué en Vendée, Rapport du Giec alarmant sur le climat, pass sanitaire et Paris 2024 : Les Informés du lundi 9 août

L'un des micros du studio des Informés de franceinfo. (CHRISTOPHE ABRAMOWITZ)

Les thèmes

- L'assassinat d'un prêtre en Vendée par un homme hébergé dans une communauté religieuse et les réactions de la droite et de l'extrême droite qui dénoncent une "faillite" et un "laxisme" de l'Etat

- Énième rapport alarmant du GIEC : la fin des énergies fossiles, selon l'ONU. La catastrophe climatique peut-elle encore être évitée ?

- Une première journée sous pass sanitaire et des aménagements après un nouveau week-end de mobilisation

- Le drapeau olympique arrivé en France, nos champions sont rentrés : quel bilan pour ces jeux côté Bleus, est-ce inquiétant en vue de Paris 2024

Les Informés

- Michel Taube, fondateur du site d’informations « Opinion Internationale »

- Antoine Boulay, président de Bien Commun Advisory (cabinet de conseil en relations institutionnelles et information économique) et de l’Institut Bien Commun

- Frank Tapiro, publicitaire

- Arnaud Gauffier, responsable des programmes de WWF France