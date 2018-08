Les informés. Lettre du pape aux catholiques : "il ne faut pas nier son caractère opportuniste"

Jérémie Peltier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, invité des informés de franceinfo le lundi 20 août. (RADIO FRANCE)

Après les multiples scandales de pédophilie qui touchent l'Église, le pape François a adressé, lundi 20 août, une lettre sans précédent aux catholiques du monde entier, leur demandant de contribuer à l'éradication de "cette culture de la mort". C'est la première fois qu'un pape s'adresse à tous les catholiques du monde pour aborder les abus sexuels dans l'Église.

Une lettre publiée à quelques jours de la visite du pape François en Irlande, où les révélations s'enchaînent, depuis les années 2000, sur l'ampleur des abus sexuels commis par des prêtres. Pour Jérémie Peltier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, "rien ne pouvait être fait sans une telle lettre de la part du pape, même s'il ne faut pas nier son caractère sans doute opportuniste".

L'extrait

franceinfo : Cette lettre, est-ce du courage politique ou de l'opportunisme, à quelques jours d'un déplacement en Irlande où il est confronté aux scandales au sein de l'Église qui ont détourné de nombreux Irlandais de la religion ?

Jérémie Peltier : Le contenu de ce rapport est accablant, effrayant, affreux. Quand vous lisez des bribes du rapport, c'est absolument abject et je pense que rien ne pouvait être fait sans une telle lettre ou une telle expression de la part du pape. Après, il ne faut pas nier le caractère sans doute opportuniste aussi de la lettre. Car il y un déplacement en Irlande. Et par ailleurs, le pape s'est beaucoup exprimé lorsque les Sénateurs en Argentine ont rejeté le projet de loi de légalisation de l'avortement. Il ne faut pas oublier qu'il avait promis de ne pas interférer dans ce qui se passait dans son pays natal or il a multiplié les expressions pour inciter très fortement les sénateurs, beaucoup plus conservateurs que les députés, à rejeter ce projet de loi.

Les invités

- François d’Orcival, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles

- Jérémie Peltier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès

- Thomas Guénolé, politologue, chercheur associé à l’IRIS, auteur de "Antisocial. La guerre sociale est déclarée" (Plon, mars 2018)

- Irène Inchauspé, journaliste à L’Opinion