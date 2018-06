Les informés. Alors que l'on "deux fois moins de migrants qui traversent", il n'y "a jamais eu une telle crise politique sur ce sujet-là"

Audrey Goutard, chef adjointe du service Enquêtes/Reportages de France Télévisions, le 27 juin 2018. (RADIO FRANCE / FRANCEINFO)

Alors que l'Union européenne se divise sur la question des migrants, un sommet européen a lieu à Bruxelles, jeudi 28 et vendredi 29 juin, sur le sujet migratoire. À la veille de cet événement, les invités des "Informés de franceinfo" ont évoqué le cas notamment de la France. Alors qu'en Europe, "il y a deux fois moins de migrants qui traversent et en même temps on n’a jamais eu une telle crise politique sur ce sujet-là", a estimé Audrey Goutard, chef adjointe du service Enquêtes/Reportages de France Télévisions, mercredi soir.

L'extrait

Les invités

Audrey Goutard, chef adjointe du service Enquêtes/Reportages de France Télévisions, présentatrice de "L’instant T" sur franceinfo.

Éric Mettout, directeur adjoint de la rédaction de L’Express.

Emery Doligé, communicant, cofondateur de Brutus TV.

Emmanuel Foulon, porte-parole de la délégation belge au Parlement européen et chef de cabinet du député PS Marc Tarabella.