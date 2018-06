Migrants : l'Europe divisée

Valéry Lerouge est en direct de Bruxelles (Belgique) et revient sur les tensions européennes sur la question migratoire. "La réunion vient de se terminer et on est très loin d'une solution européenne et unie. Chacun voit midi à sa porte, quand l'Italie exige des solutions nouvelles pour éviter que les migrants puissent arriver chez elle, l'Allemagne ou la France répondent par une proposition de camps fermés de migrants pour éviter qu'ils arrivent jusqu'à Paris", explique le journaliste.

Vers des accords bilatéraux

Les pays d'Europe centrale ont eux boycotté cette réunion et refusent toute forme de solidarité. "Cette réunion de travail qui était supposée préparer le vrai Conseil européen, jeudi et vendredi prochains, ici à Bruxelles, a surtout permis d'acter les divergences. Angela Merkel reconnaissait tout à l'heure qu'il n'y aura pas de consensus à 28 et suggère maintenant de travailler sur des accords bilatéraux, ce qui est clairement un aveu d'échec pour l'Europe", conclut Valéry Lerouge.

