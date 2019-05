Le RN et LREM en tête des sondages, la gauche éparpillée et de nombreux électeurs indécis... Les informés du 5 mai

Les informés du 5 mai. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les thèmes des informés

- Le Rassemblement national et La République en marche toujours au coude-à-coude. Selon un sondage Ipsos Sopra-Steria pour France Télévisions et Radio France, les deux listes sont très proches dans les intentions de vote avec 22% pour le RN et 21,5% pour LREM.

- La gauche éparpillée. Plusieurs partis de gauche ont multiplié les listes. Selon notre sondage Europe Ecologie-Les Verts arriverait en tête (8,5%) et La France insoumise (8%) juste derrière. La liste commune de Place publique et du PS (5,5%) atteint le seuil des 5%. Ce n'est pas le cas de Génération.s (3,5%), du PCF (2%) ou encore de la liste Alliance jaune (2%), composée de "gilets jaunes", et dont le chanteur Francis Lalanne a pris la tête.

- De nombreux indécis à trois semaines du scrutin. Parmi les 40% de sondés certains d'aller aux urnes le 26 mai prochain, une grande partie restent très indécis puisque 45% d'entre eux disent que leur vote "peut encore changer", selon notre sondage.

Les invités des informés

- Judith Waintraub, journaliste politique au Figaro Magazine.

- Patrick Apel-Muller, directeur de la rédaction de l'Humanité.

- David Boeri, journaliste à France Télévisions.

- François Ernenwein, rédacteur en chef au journal La Croix.

- Mathieu Gallard directeur d’études chez Ipsos.