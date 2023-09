La crise diplomatique entre la France et le Maroc, l'étonnante alliance face à la loi immigration et les campagnes de prévention sur l'alcool annulées par le ministère de la Santé... Les informés de franceinfo du lundi 11 septembre 2023 audio indisponible

Autour de Jean-François Achilli et de Bérengère Bonte, les informés débattent de l'actualité du lundi 11 septembre 2023.

Les thèmes :

Séisme au Maroc : derrière les gravats, une relation des plus tendues entre la France et le Maroc. Alors que l'aide internationale s'organise pour soutenir le Maroc, durement touché par un séisme de magnitude 7 vendredi 8 septembre, seuls quatre pays ont reçu l'autorisation d'envoyer des équipes de sauvetage : l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. La proposition de la France, elle, est restée sans réponse. Pourquoi un tel silence ? Qu'est-ce que cela dit des relations entre les deux pays et entre Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI ?

Avec Frédéric Says, de la rédaction internationale de Radiofrance et Sandrine Etoa-Andegue, envoyée spéciale de franceinfo au Maroc.

Loi immigration : une alliance inédite de l'aile gauche de la majorité à la Nupes pour défendre un texte "humaniste". L’exécutif est de plus en plus tenté de renoncer aux régularisations de travailleurs sans papiers dans les métiers en tension, ligne rouge fixée par les Républicains. Des députés Renaissance, Modem, Liot, et même Nupes signent ensemble une tribune pour exiger le maintien de l’équilibre du projet de loi.

Quand le ministère de la Santé retoque deux campagnes de prévention sur l’alcool : le ministère de la Santé a retoqué deux campagnes de prévention sur les risques liés à la consommation d’alcool, dont l’une aurait dû être diffusée pendant la Coupe du monde de rugby. Des associations dénoncent le poids du lobby de la filière viticole.

Jonathan Bouchet-Petersen, Éditorialiste politique à Libération

Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien-Aujourd’hui-en-France

Corinne Lhaïk, journaliste politique à L’Opinion