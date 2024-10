Examen du budget à l'Assemblée nationale, contre budget du RN, tensions entre Emmanuel Macron et Benyamin Nétanyahou. Les informés de franceinfo du mercredi 16 octobre 2024

Tous les jours, les informés débattent de l'actualité autour d'Agathe Lambret et de Jean-Rémi Baudot.

Les thèmes

Examen du budget à l'Assemblée nationale :

L'examen du très politique budget de l'État a démarré mercredi en commission à l'Assemblée nationale, sur fond de discordance dans le camp gouvernemental et de défiance sur les raisons du déficit. Les députés ont approuvé la taxe sur les hauts revenus prévue dans le projet de budget du gouvernement, en supprimant sa dimension temporaire, et dans une version réécrite par le rapporteur, qui entend limiter les possibilités d'"optimisation fiscale". La commission des Finances a adopté cette contribution des plus aisés destinée à aider au rééquilibrage des finances publiques. Tous les votes en commission devront toutefois être renouvelés dans l'hémicycle, où les députés repartiront de la version initiale du projet de loi.

Le contre-budget du RN :

"On ne votera pas le budget du gouvernement", tel que présenté, prévient Jordan Bardella, rappelant toutefois qu'"avant le vote, il y a une discussion qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale" : "Nous attendons, avant même que se pose la question d'une censure ou d'un vote, de faire adopter un maximum de nos mesures qui prennent en compte l'urgence sociale et les difficultés de nos compatriotes à boucler la fin du mois", ajoute-t-il.

Tensions entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou :

Jeudi, Emmanuel Macron sera à Bruxelles, tout comme son Premier ministre. Le président français entend pourtant bien rester la voix de la France en Europe. Le duo exécutif aura intérêt à avancer groupé face aux Vingt-Six alors que la France ressort affaiblie de ses soubresauts politiques et de ses dérapages budgétaires à répétition. Emmanuel Macron assistera au Sommet européen et se rendra auparavant à la réunion du groupe d'eurodéputés et dirigeants de sa famille politique, Renew (centre).

Au même moment, Michel Barnier assistera à celle du Parti populaire européen (droite), sa couleur politique, qui a gagné en influence à la Commission européenne à l'issue des élections de juin.

Les invités

Olivier Beaumont, adjoint du service politique au Parisien-Aujourd'hui en France

François Sionneau, rédacteur en chef numérique du Nouvel Obs

Elizabeth Pineau, correspondante à l’Elysée et à Matignon chez Thomson Reuters

Eric Chol, directeur de la rédaction de l'Express

