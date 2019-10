Emmanuel Macron veut accroître la pression sur la Turquie et met en garde contre les amalgames entre immigration et laïcité, la suite du Brexit... Les informés du 16 octobre

Les informés du 16 octobre 2019. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les thèmes des informés

- Offensive turque en Syrie : Trump dépassé, Mike Pence et Mike Pompeo attendus à Ankara, Jean-Yves Le Drian en Irak, la chimère de la réimplantation des Syriens en zone kurde

- Conseil des Ministres franco-allemand à Toulouse marqué par l’Europe et la Turquie.

- Le débat sur le voile islamique : l’arbitrage d’Emmanuel Macron attendu. Gérard Larcher lui demande de prendre position. Aurore Bergé votera la proposition d’Éric, Ciotti, la majorité se déchire un peu plus.

- Brexit : mais quelles sont les intentions de Boris Johnson à la veille du Conseil européen de Bruxelles ?

Les invités des informés

Audrey Goutard, journaliste France2, présentatrice de Ligne directe le vendredi à 19h30 sur Franceinfo canal 27

Caroline Michel-Aguirre, cheffe-adjointe du service enquêtes de L’Obs

Georges-Marc Benamou , journaliste

Stéphane Vernay, directeur de la rédaction parisienne d’Ouest France