Crise migratoire à Lampedusa, état des services publics et appel de Fabien Roussel à "envahir les préfectures"... Les informés de franceinfo du jeudi 14 septembre 2023

Autour de Jean-François Achilli et de Bérengère Bonte, les informés débattent de l'actualité du jeudi 14 septembre 2023.

Temps de lecture : 8 min

Les thèmes :

Environ 6 000 migrants sont arrivés au centre d'accueil de l'île de Lampedusa en Italie en 24 heures : la Croix-Rouge est dépassée. L'immigration, sujet phare des prochaines élections européennes. Marion Maréchal, tête de liste du parti d'Éric Zemmour, doit se rendre sur l'île italienne.

Avec Bruno Duvic, correspondant à Rome pour Radiofrance.

Le Quai d’Orsay interdit aux scènes culturelles subventionnées toute collaboration avec les artistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso : un courrier des directions générales des affaires culturelles (DRAC) demande l’arrêt immédiat de tout projet de coopération avec les ressortissants de ces trois pays. Le ministère des affaires étrangères minimise la portée de la mesure.

Avec Nicolas Dubourg, président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac).

Services publics, un collectif alerte sur un secteur de plus en plus en décalage avec les besoins des usagers : santé, éducation, justice... Le collectif transpartisan "Nos services publics" livre, dans un rapport auquel ont collaboré plus de 100 experts et agents de terrain, un diagnostic sans appel : alors que les besoins de la population ont évolué et vont continuer de changer, l’Etat n’a, selon lui, pas su s’adapter.

Avec Frédéric Bizard, professeur d’économie à l’ESCP Business School et président–fondateur de l’Institut Santé.

Inflation, Fabien Roussel appelle à "envahir" les préfectures, les grandes surfaces et les stations-essence : Jean-Luc Mélenchon dénonce l’"initiative violente" du secrétaire national du Parti communiste.

Les informés :

Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du service France du Point

Bruno Cautrès, chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences PO

Claire Planchard, rédactrice en chef Informations générales du groupe Ebra

---------------------------------------

Retrouvez l'intégralité des informés du jeudi 14 septembre 2023