Les enfants des livres. "Robêêrt", le coup de cœur de Mira

"Robêêrt", de Jean-Luc Fromental (HELIUM)

Robêêrt, de Jean-Luc Fromental, paru aux Editions Hélium s'adresse aux 9-12 ans. Ce roman fait partie de la sélection Partir en livre 2018.

C'est l'histoire très originale d'un mouton vraiment pas comme les autres !

Décidément, il ne fait rien comme les autres moutons ce Robêêrt ! Après avoir été chien de berger, puis animal de compagnie de deux petites filles, voilà que notre cher Robêêrt se retrouve en Angleterre au côté d’un bel étalon.

Mira a bien ri en lisant ce roman qui parle d’amitié, d’amour et aussi de courage. Mira a 11 ans, et elle est laborantine au Labo des Histoires. Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits pour les jeunes de moins de 25 ans.

Partir en livre 2018

Robêêrt fait partie de la sélection des livres conseillés par l'opération Partir en livre 2018. Cette grande fête de la lecture pour la jeunesse lancée par le ministère de la Culture pour la 4e édition, propose des milliers d'évènements gratuits du 11 jusqu'au 22 juillet 2018. Au programme des rencontres avec des auteurs, et toutes sortes de surprises...

Comme Le parc d’attractions littéraires : du 11 au 17 juillet au sein du Parc départemental Georges Valbon de La Courneuve (Ile-de-France), le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis programme un grand parc de jeux géants autour des livres, avec 25 animations originales. Il y aura aussi 4 "Livrodromes" : le 12 juillet à Saint-Dié-des-Vosges, le 16 juillet à Gruissan, le 18 juillet à Bordeaux et le 20 juillet à Rouen... Et une multitude d'autres événements régionaux à découvrir sur le site de Partir en livre.