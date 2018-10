Les enfants des livres. "Parvana", le coup de cœur de Mira

"Parvana" de Deborah Ellis (Le Livre de Poche Jeunesse)

Parvana, de Deborah Ellis, traduit par Anne-Laure Brisac, éditions Le Livre de Poche Jeunesse (mai 2018), c'est le coup de coeur de Mira cette semaine.

Parvana, le titre fait rêver, mais ce n'est pas un conte de fée... loin de là !

Parvana est un prénom, celui d’une petite fille âgée de 11 ans qui vit avec sa famille en Afghanistan à Kaboul. Nous sommes en 2001, dans la période qui a précédé la chute du régime taliban en Afghanistan. Parvana vit dans un pays en guerre où elle est privée de liberté. Comme toutes les femmes, elle n'a pas le droit de sortir de chez elle non accompagnée par un homme. Son père ayant été arrêté par les talibans, la jeune fille, courageuse et obstinée, va devoir trouver un stratagème pour sortir de chez elle et travailler, car il faut bien continuer à vivre et faire vivre sa famille...

L’auteur

Deborah Ellis est canadienne, militante pour le droit des femmes et la paix dans le monde. Elle a elle-même passé du temps dans les camps de réfugiés afghans au Pakistan.

Ce roman a connu un très grand succès

Adapté au cinéma, en 2018, Parvana est aussi un très beau film d’animation qui a été nommé aux Oscars et a reçu trois Prix lors du Festival du Film d'Animation d'Annecy, Prix du Jury, Prix du Public et meilleure musique originale.

Le DVD sort cette semaine (Le Pacte - 31 octobre 2018).

"Parvana" (Le Pacte)

Il existe aussi un album de Parvana, reprenant des images du film, aux éditions Hachette Comics (juin 2018).

Mira a aussi aimé

Billy et les Minuscules de Roald Dahl, illustré par Quentin Blake, éditions Gallimard Jeunesse (avril 2018)

"J'ai été émerveillée par ce conte poétique décrivant les aventures d'un petit garçon qui s'efforce de débarrasser les Minuscules de l'horrible monstre qui les poursuit et qui hante leur Forêt Interdite".

"Billy et les minuscules" de Roald Dahl (GALLIMARD JEUNESSE)

La Reine des Aurès contre le Général Hassan, de Nathalie Le Gendre, Oskar Editeur (mars 2018)

"Ce livre nous entraîne au Maghreb du VIIIe siècle, dans une impitoyable guerre de religion entre les berbères et les arabes. J'ai été captivée par ce roman historique qui est très original car il propose deux fins, le véritable dénouement et une fiction".

"La reine des Aurès contre le Général Hassan" de Nathalie Le Gendre (OSKAR EDITEUR)

Le Labo des histoires

Mira a 11 ans et elle est laborantine au Labo des histoires de Versailles. Le labo des histoires est une association qui offre aux jeunes de moins de 25 ans des ateliers d’écriture gratuits partout en France.