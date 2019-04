Les enfants des livres. Le "Projet Anne Frank" avec le Labo des histoires et Mira

"Le journal d'Anne Frank", d'A. Folman et D. Polonsky (EDITIONS CALMANN-LEVY)

À l’occasion du 90e anniversaire de la naissance d'Anne Frank, (née le 12 juin 1929) le Labo des histoires, en partenariat avec les éditions Calmann-Lévy et le Livre de Poche, et en coopération avec la famille d’Anne Frank, propose d’encourager des projets d’écriture inspirés par Le Journal d'Anne Frank. Les enfants, adolescents et jeunes adultes, sont invités à (re)découvrir cette oeuvre et à revisiter certains des thèmes universels évoqués par la jeune fille.

Le "Projet Anne Frank"

Jusqu'au 15 mai 2019, vous pouvez partager vos écrits sur une plateforme. Une sélection sera réalisée et présentée le 12 juin 2019 en miroir des textes originaux d’Anne Frank. Voici le lien pour tout connaître de ce projet.

Mira, 12 ans, participe donc à ce "concours" d'écriture qui s'appuie sur l'album d'Ari Folman et de David Polonsky, aux éditions Calmann-Lévy. Le journal d'Anne Frank est paru en 2017 et il sera à nouveau édité en version souple début mai 2019.

L'histoire

Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort en Allemagne. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. À Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu’en 1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s’installent clandestinement dans "L’Annexe" où Anne écrit son journal, offert par ses parents pour ses 13 ans. Elle y raconte son quotidien et décrit ses émotions. Le 4 août 1944, la famille est arrêtée, vraisemblablement sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en 1945, peu après sa sœur Margot.

Les auteurs

Ari Folman est scénariste et réalisateur. Avec David Polonsky, chef décorateur, directeur artistique et illustrateur, ils ont tous les deux remportés en 2009 le César et le Golden Globe du meilleur film étranger pour Valse avec Bachir.

Pour les auteurs c'était un défi de transposer ce journal en album, Mira lit ce qu'ils en disent :

"Le journal d'Anne Frank", d'Ari Folman et David Polonski, éditions Calmann-Lévy

Pour lire ou relire la version intégrale du Journal d'Anne Frank, à partir du 15 mai 2019, toujours aux éditions Calmann-Lévy, sera publiée une version agrémentée d'une préface inédite d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.

"Le journal d'Anne Frank", à paraître le 15 mai 2019 (EDITIONS CALMANN-LEVY)

Le Labo des histoires

Mira a 12 ans et elle est laborantine au Labo des histoires de Versailles. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Et d'autres idées de lecture d'albums

La Princesse de Clèves, scénario de Claire Bouilhac et Catel Muller, d'après Madame de Lafayette, aux éditions Dargaud (à partir de 12 ans, mars 2019).

Voici un classique du XVIIe siècle revisité, lui aussi, version album. Pour découvrir, ou relire différemment cette histoire d'amour impossible entre la belle princesse et son Duc de Nemours. Des dessins finalement assez épurés, qui donnent une touche de modernité, sans jurer avec des dialogues de leur époque. Et oui, les affres de la passion restent intemporelles !

"La Princesse de Clèves", Bouilhac & Catel, d'après Madame de la Fayette (EDITIONS DARGAUD)

Les amies de papier, de Christophe Cazenove et Ingrid Chabbert pour le scénario, et Cécile pour le dessin, Bamboo Edition (avril 2019).

C'est déjà le troisième tome de cette série qui met en avant la relation épistolaire de deux ados. Cette fois-ci, Charlotte et Meï devaient se retrouver pendant les vacances, mais un imprévu les en empêche...

À l'occasion de la sortie de ce nouvel album, et si vous aimez écrire, là aussi il y a un petit défi. Si vous voulez tenter l'aventure, c'est par ici !

"Les amies de papier", Cazenove, Chabbert, Cécile (BAMBOO EDITION)

Connaissez-vous la collection 1, 2, 3 partez ! ?

Le 1 c'est pour s' "Interroger", le 2 pour "Découvrir" et le 3 pour "Expérimenter". Avec ces trois verbes tout est dit, et c'est le but de ces petits albums ludiques et colorés, destinés à tous les jeunes curieux de 6 à 9 ans.

Le dernier né est une bonne introduction au 7e art : C'est quoi la magie du cinéma ? de Réjane Hamus-Vallée et Clémence Lallemand, Gulf Stream Editeur (avril 2019). On y apprend qui a inventé le cinéma, comment faire un film et transmettre des émotions... Alors, "Moteur !"

"C'est quoi la magie du cinéma ?", de R. Hamus-Vallée et C. Lallemand (GULF STREAM ÉDITEUR)

L'épisode 7 de Ctrl+Alt+Suppr est déjà en ligne !

Chaque semaine, tous les vendredis, connectez-vous pour connaître la suite du roman Ctrl+Alt+Suppr de Bertrand Puard, et même participer à sa construction. En effet, vous, lecteurs, vous aurez des choix à faire et ils pourront même influencer la suite de l'intrigue !

Alexandre, 17 ans, et Anna, 12 ans, tous deux laborantins au Labo des histoires, suivent cette aventure. Et si vous avez raté le début, il n'est pas trop tard, les premiers épisodes sont toujours en ligne et vous pouvez écouter la première, puis la deuxième chronique des "Enfants des livres", consacrées à Ctrl+Alt+Suppr .

L'histoire : À la mort de sa grand-mère, Zéphyr, 16 ans, se trouve propulsé à la tête d’Arsène, une agence secrète qui lutte contre l’argent sale et les fake news. Il va prendre part à plusieurs missions pour mettre à jour l’influence néfaste d’un immense empire technologique, Ananta, qui diffuse de fausses informations, marchande avec la sphère politique et manipule la pensée des gens.

Le roman sortira en version papier aux éditions Casterman / franceinfo, le 19 juin 2019. D'ici là, nous aurons l'occasion de nous retrouver encore avec l'auteur pour en parler.

Pour lire les sept premiers chapitres de ce thriller haletant, rendez-vous sur le site dédié.

Et pour entendre les premières lignes du chapitre 7, c'est ici :

"Ctrl+Alt+Suppr", Chapitre 7





"Ctrl+Alt+Suppr", de B. Puard (CASTERMAN / FRANCE INFO)