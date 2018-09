Les enfants des livres. "Le Pèse-Claques", le coup de cœur d'Anna et de Mira

"Le Pèse-Claques" de Mathilde Lossel (EDITIONS DIDIER JEUNESSE)

Le Pèse-Claques de Mathilde Lossel, illustré par Guillaume Plantevin, paru aux éditions Didier Jeunesse en février 2018, est à lire à partir de 9-10 ans.

Bienvenue au pays des bêtises

Et plus précisément, dans le quartier de Malappris, où s’est installé Monsieur Kamlott, inventeur du Pèse-Claques, une drôle de machine à punir les enfants indisciplinés.

Tabatha est résolue à ne pas se laisser faire, et grâce à sa rencontre avec le fils de Monsieur Kamlott, Octavio, elle va entrainer ses camarades à se rebeller et à trafiquer la machine infernale…

À la fin du livre, l’auteur et l’illustrateur donnent même des exemples de bêtises qu’ils ont pu faire dans leur jeunesse et ensuite ils ont laissé des pages blanches...

L'auteur

Avant de se consacrer à l'écriture, elle a été organisatrice de spectacles et traductrice-adaptatrice pour le cinéma. Le Pèse-Claques est le premier roman de Mathilde Lossel. Elle a confié l'illustration de ce roman à Guillaume Plantevin.

Le labo des histoires

Mira et Anna, 11 ans, sont laborantines au Labo des histoires de Paris, dirigé par Marine Noé. Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France pour les jeunes de 9 à 25 ans.

