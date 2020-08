Les enfants des livres. "Le jour où mon père a disparu", le coup de cœur d'Oscar.

"Le jour où mon père a disparu", de B. SEVERAC (EDITIONS SYROS)

Le jour où mon père a disparu, de Benoît Séverac, éditions Syros (janvier 2020)

L'action du récit se passe de nos jours dans le sud de la France, dans le département de l'Aude. Le héros s'appelle Etienne, un jeune adolescent de 15 ans qui se sent complètement exclu par les jeunes de son âge et dont les parents, sans qu'il ne sache pourquoi, sont aussi détestés par tous dans le village.

Un jour le père d'Etienne père disparaît, le même jour choisi par un prisonnier pour s'évader de prison. Ce dernier avait été accusé de meurtre 28 ans plus tôt alors qu'il appartenait au Front de Libération Occitan, mouvement auquel avaient aussi adhérés les parents d'Etienne. Le jeune homme décide alors de mener l’enquête...

Et toujours à lire, "55 jours", le roman web de l'été !

Après 18 semaines d'écriture en mode "confiné", puis "déconfiné", voici notre feuilleton sur le web devenu roman !

C'est une bien belle aventure que 55 jours !

C'est écrit par des ados, pour les ados, avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse comme parrain et Luc Desportes, illustrateur et dessinateur de nombreux storyboards, qui signe les illustrations de ces 18 chapîtres.

C'est un vrai polar, c'est en accès libre, ça ne prend pas de place dans une valise, et en plus vous pouvez le lire quand vous voulez, c'est sur la toile pour l'éternité !

55 jours à lire sur franceinfo.fr

55 jours à lire sur casterman.com

Avec kibookin.fr



Retrouvez encore plus d'idées à lire sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à soi !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonne semaine et bonnes lectures estivales à tous !