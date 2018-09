Les enfants des livres. "La fourmi rouge", le coup de cœur de Lilou

"La fourmi rouge" d' Emilie Chazerand (EDITIONS SARBACANE)

La fourmi rouge, le roman d'Emilie Chazerand, est paru aux éditions Sarbacane (Août 2017) et il est à lire à partir de 13 ans.

Un roman optimiste et plein d’humour

Vania Strudel a 15 ans. Pas facile de porter un nom pareil, et en plus "elle a un œil qui part en vrille et une vie qui prend à peu près la même direction". Alors qu'elle fait sa rentrée en seconde, elle est donc, il faut bien le dire, totalement dépitée par sa vie…

Sa mère est décédée quand elle avait 8 ans, son père est un taxidermiste totalement farfelu et elle a pour ennemie jurée la star du lycée. Bref, elle se sent comme une fourmi parmi d'autres. Mais attention, pas n'importe quelle fourmi. Tout va changer, le jour où elle reçoit un mail anonyme qui lui explique qu'elle serait même du genre "vive, colorée et piquante, du genre fourmi rouge" !

Lilou a aimé ce roman car "cette histoire nous donne matière à réfléchir, nous permet de souffler un bon coup et de se dire, en reposant le livre, que la vie est belle et que tout ira pour le mieux ! ".

L’auteur

Émilie Chazerand est née à Strasbourg. Après avoir écrit Apocalypsis, une série fantasy de 5 tomes (sélection Prix Imaginales des Lycéens 2013), elle a publié plusieurs albums, notamment aux éditions Sarbacane (La petite sirène à l’huile, Jean-Jean à l’envers).

Le labo des histoires

Lilou est laborantine au Labo des histoires de Paris, dirigé par Marine Noé. Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France pour les jeunes de 9 à 25 ans.

D'autres idées de livres

Lilou, 15 ans, a aussi aimé

La fille qui avait bu la lune, K. Barnhill, Anne Carrière éditions (2017)

"Ce roman m'a attirée par sa magnifique couverture puis par son résumé alléchant. Je n'ai vraiment pas regretté de m'être plongée dans cet univers merveilleux, plein de magie et de tendresse. Je le conseille aussi vivement aux 10-12 ans qui n'ont pas peur des gros romans !"

"La fille qui avait bu la lune", K.Barnhill (ANNE CARRIÈRE EDITIONS)

Nouveauté

Pour ceux qui n'ont pas même pas peur des histoires de cimetières, vous serez servis ! Vous allez adorer jouer aux osselets avec des morts vivants... Romain, un jeune écolier et Léocale, une jeune fille zombie, deviennent les meilleurs amis du monde dans Zombies Zarbis.

Cette toute nouvelle série, pleine d'humour, a été imaginée par M. Pavlenko et C.Trébor. Le premier tome s'intitule Panique au cimetière et il est paru aux éditions Flammarion Jeunesse (Septembre 2018- Dès 9 ans)