Les enfants des livres. "Championnes", d’Annie Archambault, le coup de cœur d'Anna

"Championnes", d'A. Archambault (MICHEL LAFON)

Championnes, est une nouvelle série signée Annie Archambault, parue aux éditions Michel Lafon, dont le premier tome s'intitule La promesse.

Championnes, mais championnes de quoi ? De foot bien sûr ! Parce que dans "Les enfants des livres", nous aussi, on a envie de soutenir nos Bleues et de leur faire ce petit clin d'œil littéraire !

Dans cette histoire, il n'est donc pas question de la Coupe féminine de football que nous suivons sur franceinfo, mais c'est très sportif quand même :

La jeune Edelweiss a 13 ans et elle s'est promis de correspondre par mails avec son amie Sarah, plongée dans le coma après un accident. Elle lui raconte son quotidien, ses discussions avec Matéo et aussi, et surtout, les entraînements de foot pendant lesquels Sarah lui manque tant. L'écriture, est pour elle un moyen de rester fidèle à son amie absente mais aussi une consolation. Et c'est aussi le cas du foot. Le sport l'aide à adoucir son chagrin et à se défouler. En plus, elle est plutôt douée, son prénom est même assez prémonitoire, il signifie "pied de lion" !

L'auteure

Amoureuse des livres et mère de trois mordus de football, Annie Archambault s’est inspirée des nombreuses heures passées sur les terrains pour imaginer ses histoires. Championnes est sa première série de romans pour adolescents.

Et, petit scoop, un peu de patience, le tome 2 sera pour octobre, il s'intitule Championnes, les retrouvailles !

La semaine prochaine, le 23 juin, nous retrouverons Anna avec Alexandre et Bertrand Puard, pour parler de la sortie du roman Ctrl+Alt+Suppr dont nous avons déjà eu l'occasion de vous parler dans cette chronique (Les enfants des livres du 17/03/19 et du 14/04/19 ) et en attendant, Allez les Bleues !

Le Labo des histoires

Anna, 12 ans, est laborantine au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Et d'autres idées de lectures

Lili veut jouer au foot de Dominique de Saint Mars et Serge Bloch. Editions Calligram (mai 2019, à partir de 6 ans)

Le nouveau venu, le 120e exactement, de la fameuse série Max et Lili, Ainsi va la vie célèbre lui aussi la Coupe du monde féminine de football. Lili se découvre une passion pour le foot. Ce qui va générer des jalousies, surtout du côté des garçons et en étonner plus d'une ! Un petit album pour parler des préjugés, des différences, des goûts de chacun et tout simplement du respect de l'autre !

"Lili veut jouer au foot", de D. de Saint mars et S. Bloch (EDITIONS CALLIGRAM)

Le super livre du foot, de Willy Richert. Editions Deux Coqs d'Or (mai 2018)

Cet album reste l'indispensable bien sûr pour les 7-10 ans qui souhaitent devenir incollables sur leur sport favori et briller à la récré !

"Le super livre du foot", de W. Richert (DEUX COQS D'OR)

Et s'ils veulent vraiment tout savoir sur l'histoire du ballon rond et de ses records, du même auteur, Dis pourquoi ? Spécial foot, ce beau cahier à spirale. Après avoir séjourné dans le cartable, il pourra même se glisser facilement dans la valise des petits vacanciers. Il vient d'être réédité et donc actualisé : "Des matchs spectaculaires, avec beaucoup de buts et un état d'esprit positif", mais de qui parle Willy Richert ? Réponse dans cet album toujours aux éditions des Deux Coqs d'Or.

"Dis pourquoi ? Spécial foot", de W. Richert (DEUX COQS D'OR)

Barbie footballeuse, Bibliothèque Rose, Hachette Jeunesse (juin 2019, pour les 6-8ans)

Même Barbie a décidé de chausser ses crampons ! Et en plus elle devient une sorte d'héroïne pour l'équipe dans laquelle elle n'est venue faire qu'un simple remplacement...

"Barbie footballeuse" (EDITIONS HACHETTE JEUNESSE)

Antoine Griezmann, Goal ! Le cahier de vacances, Michel Lafon (mai 2019)

Dans ce cahier de vacances, conforme aux programmes officiels pour chaque niveau, on retrouve des exercices selon les matières classiques, Français, Anglais, Histoire-Géo et Sciences, mais sans lâcher ses crampons puisque tout tourne autour du foot. Pour les inconditionnels ce sera donc certainement le meilleur moyen de réviser le programme et de faire une rentrée en vrai champion !

"Antoine Griezmann, Goal ! Le cahier de vacances" (MICHEL LAFON)

Et surtout restez bien branchés sur franceinfo, on suit de très près les performances de l'Equipe de France féminine dans sa course vers l'étoile !

Jeudi 13 juin, la Coupe est passée à la Maison de la Radio ! (RADIO FRANCE / Christophe Abramowitz)

AGENDA

Le dimanche 23 juin 2019 ce sera le 19e Salon Emmaüs à la Porte de Versailles à Paris. Cette nouvelle édition fête les 70 ans d'Emmaüs, mouvement créé en 1949 par l’abbé Pierre et ce sera peut-être l'occasion pour certains de trouver de jolis livres à tout petits prix et pour une bonne action !

Salon EMMAÜS (EMMAÜS)