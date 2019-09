Les enfants des livres. C’est la rentrée, sortez vos cahiers, ceux d’Esther, bien sûr !

Couverture du tome 4 des Cahiers d'Esther. (RIAD SATTOUF / ALLARY EDITIONS)

Les cahiers d’Esther, histoire de mes 13 ans, tome 4. Allary Editions (mai 2019).

Tom et Malo, 11 ans, laborantins au Labo des histoires de Paris, suivent les aventures d'Esther, et, comme elle le dit souvent elle-même, "wesh", c'est certain vous allez adorer aussi !

52 planches de bande dessinée

Prépubliées dans L'Obs et équivalentes à une année scolaire, elles sont rassemblées chaque année dans un album intitulé Les cahiers d'Esther. Riad Sattouf a commencé l’aventure quand la jeune fille avait 10 ans et elle doit s’achever en 2024, pour les 18 ans de son héroïne. Mais on n’y est pas encore et c'est tant mieux !

Pour l'instant Esther n'a que 13 ans, et elle entre en 5e. Elle quitte l'enfance, elle parle beaucoup plus de ses préoccupations, de ses états d'âmes et, à travers ses yeux d’ado, c'est aussi son regard plein de fraîcheur sur la société qui est intéressant.

Riad Sattouf, nous parle aussi de la "vraie" Esther, qui, même si elle reste anonyme, existe vraiment. C’est la fille d’un couple d'amis et c'est elle qui lui inspire toutes ces petites scènes truculentes de la vie quotidienne.

Et voilà les photos en studio !

Tom et Malo, 11 ans, avec Riad Sattouf (franceinfo / RADIO FRANCE)

Tom et Malo, 11 ans, à la sortie du studio 421, avec Riad Sattouf. Après l'enregistrement il faut bien se quitter... mais pas sans un petit autographe de l'auteur ! (franceinfo / RADIO FRANCE)

Et surtout, voici le superbe dessin de Tom et Malo offert à Riad Sattouf ! (franceinfo / RADIO FRANCE)

Les cahiers d'Esther ont aussi été déclinés en série animée sur Canal+. Encore un peu de patience, les saisons 2 et 3 sont prévues pour l'année prochaine.

Écrire son propre carnet

Si on veut s'amuser un peu, on peut se lancer dans l'écriture de son propre cahier avec Le carnet interdit. Il est proposé par Géraldine Maillet et Mathilde, illustré par Elisa Gonzalez, et paru aux éditions Hugo Jeunesse (août 2019). Ecrire, dessiner, coller... Tout est possible pour se raconter du moment que l'on a de l'imagination !

"Le carnet interdit", G. Maillet et Mathilde, illustré par E. Gonzales (EDITIONS HUGO JEUNESSE)

Une autre héroïne fait son retour

De l'autre côté du miroir et ce qu'Alice y trouva, de Nicole Claveloux, éditions Grasset Jeunesse.

Nicole Claveloux avait déjà donné sa version d'Alice aux pays des merveilles en 1974, elle illustre ici la suite du texte de Lewis Caroll, traduit par Henri Parisot, avec toujours autant de poésie, d'originalité et de finesse.