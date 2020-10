Suez-Veolia, quel enjeu industriel ? Faut-il relancer la réforme de l'assurance chômage ? Les débats de l'éco du 4 octobre

Sur le plateau des débats de l'éco, le 4 octobre 2020 (RADIO FRANCE)

Quel est le réel enjeu industriel du rachat de Suez par Veolia ?

À moins d'un nouveau rebondissement, il ne reste que quelques heures de suspense dans la bataille qui oppose Suez et Veolia. Le premier cherche toujours un moyen de défendre son indépendance face à son rival qui le convoite, bien parti pour arriver à ses fins d'ici lundi, nouvelle date butoir. Jeudi, un chevalier blanc s’est invité dans la bataille : le fonds de gestion français Ardian a proposé de reprendre à Engie ses 29% dans Suez en formant un tour de table d’investisseurs publics et privés à dominante française.



Cette opération fait-elle sens sur le plan industriel ? Face à la concurrence internationale de plus en plus vive, le marché français du traitement de l’eau et des déchets peut-il rester atomisé ? Suez peut-il rester fort en restant seul ?

Est-il urgent de reprendre la réforme de l'assurance chômage en pleine crise sanitaire ?

L'exécutif passe aux travaux pratiques de son "agenda social" avec une première concertation, mercredi dernier, consacrée à l'avenir de la réforme de l'assurance chômage, toujours rejetée par les syndicats.

Est-il urgent de reprendre la réforme de l’assurance chômage ? Les bases de la réforme, définies avant la crise, peuvent-elles être maintenues ? Quelles priorités désormais : les jeunes (doublement frappés avec la crise), les seniors, les deux ? Quel nouveau mode de calcul de l’indemnisation ?

Les invités :

Emmanuelle Auriol, membre du Cercle des économistes, Professeur à l’Ecole d’économie de Toulouse, et Olivier Babeau, directeur général du groupe de réflexion Institut Sapiens.