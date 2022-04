Sommes-nous en économie de guerre ? Décarbonation : comment réagir face aux crises ? Les débats de l'éco du 2 avril 2022

Autour d'Emmanuel Cugny, Anne-Sophie Alsif, professeure d'économie l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Patrice Geoffron, membre du Cercle des économistes et directeur du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières.

Énergie, inflation, aides publiques : est-on entré en économie de guerre ?

Impact attendu de la guerre en Europe sur la croissance économique, retour galopant de l’inflation, nouvelles aides publiques déployées dans le cadre du plan de "résilience" au prix d’un creusement incessant de la dette et des déficits… les premiers chiffres et premières données prospectives tombent et ne sont guère rassurants. Peut-on dire que nous sommes entrés en économie de guerre ? Qu’est-ce qui la caractérise ? Fac à quels défis la France est-elle aujourd'hui confrontée ? La situation peut-elle tenir ?

Décarbonation : comment réagir aux crises en cours ?

Dans ce contexte de tensions énergétiques, économiques et financières, va-t-on pouvoir mener à bien la transition énergétique souhaitée, autrement dit la décarbonation de notre économie telle qu’on l’ambitionne ? Cette transition va demander beaucoup d’efforts industriels, techniques et politiques et les récents développement géostratégiques renforcent les difficultés et les coûts. Comment faire pour tenir les objectifs ?