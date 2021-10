Robots et intelligence artificielle, finance verte... Les débats de l'éco du samedi 30 octobre

Tous les samedis, deux économistes débattent autour des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Autour d’Emmanuel Cugny pour commenter l’actualité économique de la semaine, Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, président des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, et François Ecalle, président du cercle de réflexion et site internet Fipeco (Finances publiques et économie), auteur pour l’Institut Montaigne.

Réindustrialisation : la France robotisée a-t-elle un avenir ?

Le plan d'investissement France 2030 consacrera 800 millions d'euros au secteur de la robotique, dont 400 millions pour la fabrication de ces robots qui intègrent de l'intelligence artificielle. C’est ce qu’a annoncé lundi dernier Emmanuel Macron, en visitant une usine à Saint-Etienne : "Pour réindustrialiser la France, nous avons besoin de robotiser, de numériser notre industrie, de rattraper ce retard." Rêve ou réalité ?

COP26 : quel rôle pour la finance verte ?

La COP26 s’ouvre dimanche à Glasgow en Ecosse. C’est la 26e conférence internationale sur le climat prévue pour durer deux semaines et qui doit permettre à quelque 200 pays de trouver un nouvel accord pour réduire leurs émissions de CO2. Cela va demander de lourds investissements, de l’innovation de rupture. Comment financer cette transition urgente et incontournable ? Quel rôle peut jouer ce que l’on appelle la finance verte ? Ce concept est-il une réalité ?