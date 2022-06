Relèvement des taux de la BCE, fin annoncée des moteurs thermiques : les débats de l'éco du 11 juin

Tous les samedis, deux économistes débattent autour des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Les invités de Vincent Touraine pour commenter et analyser l'actualité économique de cette semaine sont : Elise Huillery, professeure à l’université Paris-Dauphine, et Philippe Trainar, membre du Cercle des économistes, professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers.

La BCE va relever ses taux : une page se tourne

Face à l’inflation, la BCE passe à l’action : elle va relever ses taux dès le mois prochain, une première en plus de dix ans. Le début d’une série de hausses qui va se poursuivre en septembre, et dont l’ampleur dépendra du niveau de l’inflation. Avec retard, la Banque Centrale Européenne suit le mouvement engagé par la FED américaine, qui remonte drastiquement sa garde depuis quelques mois pour calmer la surchauffe. Quelles conséquences concrètes de ce changement de cap de la BCE pour les ménages et les entreprises ? N’est-ce pas trop peu, trop tard ?

Fin des voitures thermiques en 2035 : à quel coût ?

Le Parlement européen l’a acté : la fin des ventes de voitures à moteur thermique, c’est pour 2035. À partir de cette date, seuls les véhicules électriques ou à hydrogène pourront être commercialisés dans l’UE. Une obligation qui s’inscrit dans l’ambitieux plan climat de l’Union européenne qui vise la neutralité carbone d’ici à 2050. L’annonce fait grincer des dents chez les constructeurs automobiles, qui demandent plus de temps pour s’adapter. Cette date de 2035 est-elle réaliste ?