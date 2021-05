Les brevets sur les vaccins contre le Covid-19, l'assurance-chômage... Les débats de l'éco du dimanche 9 mai

Les débats de l'éco du dimanche 9 mai 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Aurélie Trouvé, économiste, porte-parole du mouvement Attac, et Philippe Martin, membre du Cercle des économistes, professeur d'économie à SciencesPo, sont les invités des débats de l'éco du dimanche 9 mai.

Covid-19 : faut-il lever les brevets sur les vaccins ?

Samedi 8 mai, l'Union européenne a renvoyé la balle aux Etats-Unis sur la levée des brevets de vaccins contre le Covid-19, appelant Washington à faire "des propositions concrètes" et à mettre fin à son interdiction d'exportation des sérums et de leurs composants. Les Européens sont partagés entre ceux qui, comme l'Allemagne, s'opposent à la proposition de lever les brevets, et ceux qui veulent faire preuve d'ouverture sur la question. La levée des brevets est-elle une vraie solution ou une proposition plus problématique ? Quelles sont les conséquences économiques ?

Vers un big-bang de l'assurance-chômage ?

La réforme de l'assurance chômage revient sur le devant de la scène. C'est l'un des sujets soumis à débat : faut-il relancer les réformes alors que la reprise économique pointe le bout du nez ? Le Medef propose un big bang de la gouvernance de l'assurance chômage avec la création de trois blocs permettant de revenir à un système "où chacun a sa responsabilité" au moment où le dispositif accuse un déficit structurel. Mais est-ce le moment de remettre l'ouvrage sur le métier ? Qu'est-ce qui oppose le plus aujourd'hui gouvernement et partenaires sociaux ? La France est championne des contrats courts en Union européenne, peut-on inverser la tendance ?