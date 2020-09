Le plan de relance est-il suffisant ? Faut-il rouvrir le débat sur le temps de travail ? Les débats de l'éco du 6 septembre

Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, lors du débat sur le plan de relance, le 6 septembre 2020 (RADIO FRANCE)

Avec son plan de relance de 100 milliards d'euros déployés sur les deux prochaines années, le gouvernement veut aller plus loin que le seul rebond de l'économie anémiée par la crise sanitaire. L’objectif de Matignon est de préparer la France de 2030.

La réponse à la crise est-elle suffisante ? Ne fallait-il miser plus gros immédiatement ? Quelles contreparties pour éviter les effets d'aubaine aux entreprises, et de la part de Bruxelles ?



Faut-il rouvrir le débat sur le temps de travail ?

Le serpent de mer est ressorti pendant l’université de rentrée des patrons, fin août : le président du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux a réitéré son appel après avoir déjà suscité un tollé durant le confinement. Le patron des patrons estime que ce sujet peut être remis sur la table lorsque reprendront les négociations sur la réforme des retraites.

Est-ce réaliste dans le contexte actuel ? Et ce débat est-il utile ou inutile ?

Les invités :

Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Denis Ferrand, directeur général de l’institut de conjoncture Rexecode.