L'Allemagne en récession, quelles conséquences pour ses voisins ? Les informés de l'éco du 27 mai

Tous les samedis, deux économistes débattent des sujets qui marquent l’actualité économique et sociale.

Emmanuel Cugny et Lorrain Sénéchal reçoivent Nathalie Chusseau, p rofesseure à l’université de Lille, membre de la Chaire Transition Démographie, Transition Economique de l’Institut Louis-Bachelier ; et Christian Saint-Etienne, membre du Cercle des économistes, professeur d’économie industrielle au Conservatoire national des Arts et Métiers.

L'activité en Allemagne, moteur économique de l'Europe, est entrée en récession au premier trimestre. Une première depuis la crise du Covid. Pénalisé par l'inflation élevée et la remontée des taux d'intérêt, le Produit intérieur brut (PIB) allemand a chuté de 0,3% entre janvier et mars sur un trimestre, après un recul de 0,5% entre octobre et décembre. La perspective d'une récession semblait s’éloigner, mais cet optimisme a laissé place à plus de réalisme. Berlin parle d’une faiblesse temporaire mais cette situation est à contre-courant du reste de l’Europe. Pourquoi ? Faut-il craindre une contagion au reste de la zone euro ?

