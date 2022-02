Emploi des jeunes en France, partenariat Europe-Afrique : les débats de l'éco du 19 février

Autour d'Emmanuel Cugny, Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste, maîtresse de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes.

L'emploi des jeunes décolle en France

C’est l’excellente surprise de la fin de semaine : un chômage au plus bas depuis quinze ans au quatrième trimestre 2021 et une baisse particulièrement marquée chez les jeunes. Selon les chiffres de l’Insee publiés vendredi 18 février, sur les trois derniers mois de l’an dernier le taux de chômage des jeunes a reculé de 3,6%, rejoignant les plus bas niveaux de la fin des années 80 et 90.

L'avenir économique et social de l'Afrique

Les dirigeants européens et africains se sont retrouvés ces deux derniers jours à Bruxelles. Un sommet destiné à réinventer le partenariat entre les deux rives de la Méditerranée. Si le volet militaire avec le Mali a pris une place importante, l’avenir économique et social de l’Afrique a dominé les réunion. Quels sont aujourd’hui les besoins de l’Afrique, que peut-lui apporte l’Europe ?