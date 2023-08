Crapahuter dans les montagnes du Laos à vélo

Nous voyageons avec Damien Calvet. Il est rentré en avril dernier, d’un voyage de 12 mois à vélo, avec son ami Matthieu. Ensemble, ils sont partis de Singapour pour rejoindre la ville de Nice en France, soit 20.000 km parcourus avec des vélos Gravel. Ils venaient de terminer leurs études.

Voici un extrait du récit de voyage de Damien Calvet, parti avec son ami Matthieu Marlin.

"Nous sommes partis à l'aventure à 24 ans, nous venions de terminer nos études. Nous sommes deux potes, pas des aventuriers de l'extrême, ni des cyclistes aguerris (nous ne sommes même pas des cyclistes en fait), deux jeunes "normaux". Un jour, on a eu une envie, un rêve, celui de traverser le monde à vélo, et on s’est dit que plutôt que d’attendre la retraite, on pouvait la vivre dès aujourd’hui cette liberté."



Après 8 mois d'aventures, le tandem arrive en Asie du Sud-Est. Après le Vietnam, qu'ils traversent rapidement, le Laos est le 16e pays sur leur route. Ils ont traversé le pays, du nord-est au sud-ouest en arrivant du Vietnam. Après une traversée du nord, très montagneux, ils ont longé le Mékong dans le sud, pour rejoindre la Thaïlande.



"En arrivant en Asie du Sud-Est, nous pensions entrer dans une toute nouvelle dynamique de voyage : un quotidien plus facile, des 'presque' vacances, le début de la fin, en somme. Grand bien nous fasse ! Nous pensions que le plus difficile du voyage était derrière nous : fini le froid et les montagnes. En réalité, notre mois au Laos a été une véritable épreuve physique et mentale.

Le nord du Laos est une région montagneuse. Les sommets ne sont pas très hauts dans l'absolu, mais le relief monte et descend en permanence. Le Laos est peu peuplé, surtout dans le nord, ce qui a été un gros défi logistique. L'approvisionnement durant les deux semaines de traversée des montagnes a été plus difficile que pendant les deux semaines de traversée du désert, en Ouzbékistan."

Les montagnes du nord du Laos. (DAMIEN CALVET)

Damien et Matthieu ont découvert des villages extrêmement reculés. Pas facile de se ravitailler en nourriture. "Pas le moindre restaurant, parfois, on peut croiser des marchands qui vendent des chauves-souris, des rats et des oisillons, sans façon !"

Rencontre avec les jeunes villageois laotiens. (DAMIEN CALVET)

Les communautés du Nord du Laos s'appellent les Hmong. Ils ne représentent que 10% de la population du pays. "Ils ont des rites très codifiés. Notamment au moment de la nouvelle année, ils participent à un festival, dont une des activités est le Pov Pob (jeu de la balle)."

Dans la communauté du nord du Laos, les Hmong, les jeunes filles pratiquent le Pov Pob (jeu de la balle). Elles s'habillent en tenues traditionnelles colorées, les garçons plus sobrement. Ce jeu est un préambule au mariage, il sert à créer des atomes crochus et à décider qui se mariera dans l'année. Les filles forment deux lignes et se lancent des petites balles que les garçons doivent rattraper pour savoir qui sera l'élu de leur coeur. (DAMIEN CALVET)

