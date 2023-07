Cap sur le Canada à vélo

Nous voyageons avec Tiphaine Muller. Cette éducatrice de 29 ans signe le documentaire "De l’Allemagne à l’Alaska, un voyage post covid". Elle est revenue l’été dernier d’un périple à vélo avec son compagnon. Écoutez son récit de voyage !

Thiphaine Muller est partie pendant 18 mois en Amérique, soit 30.000 km parcourus. Et l’un des pays qui l'a le plus marquée, c’est le Canada.

Tiphaine a chevauché le Canada sur un vélo d’expédition, "assez lourd, très résistant, et on n'a quasiment pas eu de problèmes mécaniques. Avec ses quatre sacoches, il était très confortable. Grâce au vélo, on peut plus facilement aller hors des sentiers battus, et voir un maximum de choses. C'est aussi une très bonne façon de rencontrer les gens."

L’exploration du Canada a débuté sur l’île de Vancouver, il a fallu pousser les vélos sur le ferry. "C'est très pratique ! On a suivi l'itinéraire du Trans Canada trail, qui nous emmène aussi dans des forêts au milieu de nulle part."

Au bord d'un lac du parc national de Banff, au Canada. (TIPHAINE MULLER)

Au nord de Vancouver, Tiphaine a rejoint la ville olympique de Whistler."Et là, on a vu un ours dans la ville ! Précisément en boule dans un arbre. Il avait dû s'égarer, un dispositif de police était là pour l'évacuer. Impressionnant. "

Faire du vélo dans les zones sauvages canadiennes a permi à Tiphaine de croiser ours, élans, lynx, loups… (TIPHAINE MULLER)

Elle a aussi roulé vers le parc national de Banff dans les Rocheuses. "À cause des grizzlis, on doit obligatoirement être quatre pour randonner. Sur les tables de pique-nique, on ne laisse pas de miettes ! Les lacs bleus et les paysages sont spectaculaires."

Traversée du Yukon, au Canada. (TIPHAINE MULLER)

"J’aime être en dehors de cette société de consommation, et revenir à des choses primaires. On n’a pas tout, tout de suite. En revenant à l’essentiel, je me sens beaucoup plus à ma place."

