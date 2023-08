À la rencontre du peuple Seto en Estonie, en compagnie de la cycliste Sophie Planque

Sophie Planque a réalisé l'hiver dernier un périple à vélo de 6000 km tout autour de la Baltique. Elle y a notamment découvert un village estonien très singulier.

Nous voyageons avec Sophie Planque, qui a roulé 6000 km autour de la Baltique. Elle a pédalé depuis l’Allemagne à travers la Pologne et les pays Baltes, avant de parcourir la Finlande et la Suède, de redescendre au Danemark, et d’atteindre Hambourg pour boucler son périple.

"Ni slaves, ni scandinaves, les pays des brumes, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, sont mystérieux, proches et lointains à la fois, explique la baroudeuse. Le solstice d’hiver ravive d’anciennes croyances millénaires oubliées dans le reste de l’Europe. Avec Jérémy Vaugeois, nous avons décidé de partir à vélo expérimenter l’hiver balte."

À la rencontre du peuple Seto

Objectif: rencontrer celles et ceux qui font vivre ces cultures ancestrales. En Estonie, Sophie a découvert un village très singulier : Obinitsa, où vit le peuple Seto. "Il est dépositaire d'un héritage singulier qui nourrit un rapport profond à la nature, raconte Sophie Planque. Cette pensée balte donne de l’importance aux arbres, aux cascades et sources d’eau autant qu’aux hommes. Comme un écho aux civilisations du monde d’en face. C’est toute une entité géographique et spirituelle qui fait l’intérêt de cette région."

Le peuple autochtone Seto vit dans le Sud de l'Estonie et en Russie occidentale, de part et d'autre de la frontière. (JEREMY VAUGEOIS)