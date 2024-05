VRAI OU FAUX. Quelque "97% des panneaux solaires européens" sont-ils importés de Chine, comme l'affirme Manon Aubry ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

De l'Élysée au col du Tourmalet, le président chinois Xi Jiping continue sa visite officielle en France mardi 7 mai. Les tensions commerciales sont au cœur des discussions, Emmanuel Macron appelant à des règles commerciales "équitables". Pour la tête de liste La France insoumise aux élections européennes, Manon Aubry, il y a en effet un véritable problème : "On a un déficit commercial majeur vis-à-vis de la Chine, c'est 40 milliards d'euros sur les 100 milliards de déficit commercial", a-t-elle lancé sur Public Sénat. Vrai ou faux ?

Emmanuel Macron ne doit pas se contenter de dérouler le tapis rouge à Xi Jinping mais discuter avec lui du problème commercial.



97% des panneaux solaires en Europe sont importés, principalement de Chine, pendant que nos deux seules usines françaises sont en train de fermer ! pic.twitter.com/shOjCx9m06 — Manon Aubry (@ManonAubryFr) May 6, 2024

Davantage de produits achetés à la Chine

C'est vrai, c'est même plus. Le déficit commercial de la France vis-à-vis de la Chine atteint les 46,2 milliards d'euros en 2023, d'après les données des douanes françaises. Il s'élevait même à 54,1 milliards en 2022, après une hausse record. C'est le pire déficit commercial bilatéral de la France, comme le montre le bilan annuel des douanes françaises. La France achète beaucoup plus de produits à la Chine qu'elle n'en vend là-bas. Des vêtements, des ordinateurs ou encore des jouets sont les principaux produits acheminés vers la France. La Chine est même le deuxième pays à qui Paris achète le plus de produits, derrière l'Allemagne.



Ce déficit commercial ne fait que se creuser depuis une vingtaine d'années, et l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en 2001. Le déficit a été multiplié par neuf, peut-on calculer à partir des données des douanes. À partir de 2001, les droits de douane ont baissé avec la Chine et les échanges ont explosé. Mais les importations ont augmenté plus vite que les exportations. Donc le déficit se creuse. La Chine peut produire en masse et à bas coût. Le coût de la main-d’œuvre est notamment moins élevé qu'en France. L'Union européenne accuse aussi la Chine de subventionner des activités, exportées ensuite en Europe, et notamment les énergies renouvelables. Plusieurs enquêtes ont été lancées par l'Union européenne.

L'importation massive de panneaux solaires



Manon Aubry cite justement l'exemple des panneaux photovoltaïques chinois : "On a 97% des panneaux solaires européens qui sont importés, la plupart viennent de Chine". C'est vrai que l'essentiel des panneaux solaires européens vient de l'étranger, a précisé la Commission européenne. Parmi eux, 96% des panneaux sont chinois, indique Eurostat. Les importations de panneaux solaires chinois ont explosé ces deux dernières années.



La Chine a en effet investi en masse dans le secteur ces dernières années. Elle a développé toute une filière et dispose de matières premières à bas prix. Elle est ainsi devenue le premier producteur mondial de panneaux photovoltaïques. Mais ces derniers temps, elle n'arrive plus à écouler tous ses stocks sur son marché interne. Elle se tourne donc vers l'Europe et brade les prix. Les usines européennes ne peuvent pas suivre, comme le fabricant français Systovi, placé en liquidation judiciaire et qui a cessé son activité il y a quelques semaines.