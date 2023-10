VRAI OU FAUX. Les Français sont-ils parmi les plus gros consommateurs de médicaments au monde, comme le pense le ministre Thomas Cazenave ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

Le ministre délégué aux Comptes publics Thomas Cazenave appelle les médecins à moins prescrire de médicaments et les Français à moins en consommer, alors que "près de 4 000 médicaments" sont en rupture ou risquent de l'être.



L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine a lancé l'alerte vendredi 27 octobre : "près de 4 000 médicaments" sont en rupture ou risquent de l'être, en cette fin octobre. Dans ce contexte, et après l'adoption du volet des recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale via un 49.3 à l'Assemblée nationale, le ministre délégué aux Comptes publics a estimé qu'il fallait "prescrire mieux et parfois moins de médicaments". Sur France Inter, Thomas Cazenave a affirmé que "les Français sont parmi les plus gros consommateurs de médicaments du monde". Vrai ou faux ?

Huitième pays à consommer le plus de médicaments

Par consommation, il faut en réalité entendre dépenses pour acheter des médicaments, car il est seulement possible de savoir combien les Français et la Sécurité sociale dépensent pour acheter des médicaments. Il est impossible en revanche de savoir si les Français consomment vraiment les comprimés et sirops qu'ils vont chercher à la pharmacie.

Si on compare les pays en fonction de leurs dépenses pour acheter des médicaments, en effet, la France est dans le haut du classement. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la France était le huitième pays à acheter le plus de médicaments en 2021 avec 765 dollars américains par an et par personne, soit 725 euros. Il s'agit en grande majorité de médicaments sur ordonnance.

Cela fait partie des plus hauts scores mais c'est tout de même deux fois moins qu'aux États-Unis (1 432 dollars), bien moins qu'en Allemagne, premier consommateur en Europe (1 042 dollars), et toujours moins qu'à Malte (947), qu'au Canada (914), qu'au Japon (835), qu'en Corée (803) et qu'en Suisse (803).

La France baisse dans le classement

Néanmoins, il est important de signaler que la France a tendance à descendre dans ce classement. Il y a 20 ans, elle était le deuxième pays avec la plus forte consommation de médicaments par habitant et par année, derrière les États-Unis. Elle était donc aussi la plus grand consommatrice en Europe.

La consommation de médicaments a pourtant bien augmenté en France ces deux dernières décennies. Elle était de 606 dollars par an et par habitant en 2003, soit environ 160 dollars de moins, selon l'OCDE. Mais la France baisse tout de même dans le classement car les dépenses ont augmenté encore plus vite dans les autres pays : elles ont doublé aux États-Unis en passant de 728 à 1 432 dollars, plus que doublé en Allemagne en passant de 436 à 1 042 dollars et quasiment doublé au Canada en passant de 507 à 914 dollars. Allemands et Canadiens sont donc notamment passés devant les Français.

Encore plus bas dans le classement, selon deux autres indicateurs

Au moins deux autres indicateurs permettent aussi de comparer la consommation de médicaments en France à celle des autres pays et de nuancer encore un peu ce premier classement.

L'achat de médicaments, prescrits ou non, représentaient 1,5% du PIB français en 2021, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), le service de statistiques du ministère de la Santé. De ce point de vue, la France se classe non pas à la huitième mais à la 16ème place des pays qui consomment le plus de médicaments.

De même, ces achats de médicaments représentaient environ 12% des dépenses de Santé en France la même année. Selon cet indicateur-là, la France se situe à la 26ème place des pays qui consomment proportionnellement le plus de médicaments. Encore plus loin du podium.