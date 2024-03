VRAI OU FAUX. La France détient-elle le record des classes les plus chargées en Europe ?

Malgré la contestation, le gouvernement maintient sa volonté d'instaurer des groupes de niveau en français et en mathématiques. C'est la mesure phare de la réforme du "choc des savoirs", voulue par le Premier ministre Gabriel Attal, pour élever le niveau des élèves. Invitée de franceinfo, la secrétaire générale du SNES-FSU, le principal syndicat dans le second degré, conteste cette réforme. Sophie Vénétitay ne veut pas de groupes de niveau, mais elle insiste sur la nécessité de réduire les effectifs dans les classes. "Je rappelle que la France détient un triste record, le record des classes les plus chargées en Europe". Vrai ou faux ?

En moyenne, en France, 22 élèves par classe en primaire, et 26 au collège, le pire résultat de l'Union européenne

C'est vrai. La France a le pire résultat de l'Union européenne, d'après les données compilées par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l'Éducation nationale, publiées en 2023, et portant sur l'année scolaire 2020-2021. En primaire, en moyenne, la France compte 22 enfants par classe. C'est deux élèves de plus que la moyenne européenne. Au collège, on atteint presque les 26 élèves par classe en France, soit trois de plus que la moyenne européenne. Loin devant l'Italie par exemple, qui compte 20 enfants par classe en moyenne au collège. Au lycée, la comparaison est plus difficile, avec les systèmes d'options, très différents en fonction des pays.



La situation est stable ces dernières années dans les collèges français, comme en attestent les données de l'Insee. En revanche, en primaire, il y a, en moyenne, de moins en moins d'élèves par classe dans les écoles publiques, après les réformes successives depuis 2017, avec la mise en place progressive d'un plafonnement à 24 élèves en CP, CE1 et CE2 et le dédoublement des classes de CP, dans les écoles du réseau d'éducation prioritaire (REP et REP+). Selon une note de la DEPP, entre 2015 et 2023, la taille moyenne des classes de CP en REP+ est passées de 21,7 à 12,6 enfants. Et cette dynamique se retrouve dans l'ensemble des écoles primaires publiques.

Réduire la taille des classe a des effets positifs sur les résultats scolaires, surtout en primaire

Le ministère de l'Éducation nationale a fait un premier bilan de cette réforme, deux ans après son instauration, sur les résultats des élèves. "Les élèves concernés ont fait des progrès plus rapides qu’ailleurs", constate le ministère. Plus de 98% des instituteurs disent qu’ils ont pu mieux identifier les besoins des élèves et donc mieux y répondre. Plus de 80 % d’entre eux ont aussi constaté une meilleure dynamique de la classe.



Ces résultats sont cohérents avec ce que dit la littérature scientifique sur le sujet. De nombreuses études ont été publiées pour évaluer l'effet de la réduction des effectifs en classe. D'après les travaux de l'institut des politiques publiques, qui a compilé neuf études "robustes" sur le sujet, réduire la taille des classes, tout en gardant des groupes hétérogènes, a des effets sur les résultats scolaires, surtout en primaire et surtout pour les élèves de milieux défavorisés. Cela permet aussi d'améliorer le bien-être des élèves et des professeurs.