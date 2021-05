Une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux pourrait bien inciter certains à ne pas aller se faire vacciner. Pourtant, son contenu est faux. On y voit un pompier en tenue professionnelle raconter, ému, qu'il vient de déposer une femme de 71 ans à l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc de Lyon pour une suspicion d'AVC (accident vasculaire cérébral).

Il précise que la femme s'était fait vacciner contre le Covid et explique qu'à l'accueil des urgences, une infirmière lui aurait confirmé un lien entre la vaccination et ces AVC.

Témoignage ému d’un pompier lyonnais, qui nous interpelle sur ses interventions de plus en plus «régulières» pour «suspicion d’AVC»: l’infirmière lui confirme qu’il y en a «de plus en plus dans les 15 jours qui suivent la vaccination»… pic.twitter.com/GN8JhvKXWM