capture d'écran d'un tweet de François Ruffin, supprimé depuis. (CAPTURE ECRAN TWEET)

Dans les commentaires de ce post Twitter partagé plus de 2 300 fois en trois jours, de nombreux parents d’élèves s’affolent.

Une pépite de classe internationale ! pic.twitter.com/PuWmrEp0Fr — Mémé pas peur redpill (@ClaireJardin1) March 27, 2021

La publication met en avant un document de l’Éducation nationale, qui aurait été adressé aux parents d’élèves en école primaire, afin de les informer des modalités quelque peu étonnantes de délivrance d’un certificat "savoir nager". On peut y lire que "les piscines étant fermées cette année, les épreuves se feront en salle ou dans la cour (plongeon, brasse sur chaise, planche sur le sol)". Le document rappelle par ailleurs aux élèves de ne pas oublier leur bonnet de bain ainsi que leurs lunettes de piscine, pour une épreuve qui aura lieu … le 1er avril 2021. On vous explique le canular.

Un poisson d’avril avant l’heure

Le document est évidemment faux, et plusieurs choses permettent de le prouver. Frappé d’un ancien logo de l’académie de Clermont Ferrand, on peut y lire à deux reprises la date du 1er avril. Contactée, l’académie de Clermont-Ferrand confirme qu’aucune épreuve de natation en intérieur n’est prévue, et souligne "l'ineptie" du faux document. Une faute d’orthographe glissée dans la convocation, "ses épreuves" au lieu de "ces", peut aussi mettre la puce à l’oreille. Alors que certains internautes ont vite remarqué la supercherie, d’autres ont partagé le document en s’indignant.

Capture d'écran d'un Tweet de François Ruffin, député la France insoumise de la Somme, supprimé depuis. (CAPTURE ECRAN TWITTER)

Le député La France insoumise François Ruffin a relayé le poisson d’avril sur son compte Twitter, accompagné d’un commentaire confus, avant de le supprimer quelques heures plus tard.

Les piscines ouvertes aux groupes scolaires depuis le 19 mars

Mais l’indice principal est là : depuis le 19 mars, "les piscines ainsi que les complexes et équipements sportifs d'intérieurs sont de nouveau ouverts à tous les groupes scolaires, dans le cadre de leurs cours d’EPS", souligne le ministère chargé des Sports. L’apprentissage du "savoir nager", inscrit dans le socle des compétences et connaissances comme une "priorité nationale", a été ralenti cette année par la fermeture des piscines aux scolaires entre le 15 janvier et la mi-mars. Les professionnels de la natation avaient alors tiré la sonnette d’alarme.

La ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu avait exprimé son inquiétude dans les colonnes du Parisien, craignant notamment une augmentation des noyades durant l’été, alors que 43% des passages aux urgences pour noyades concernent les moins de 6 ans. La délivrance de l’attestation "savoir nager" est donc maintenue pour les classes de primaires pour cette année scolaire 2020-2021. Le ministère de l’Education précise également que "la compétence peut également être validée au collège" lorsqu'elle n’a pas été validée auparavant.