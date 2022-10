Le vrai du faux. Le lien entre troubles menstruels et vaccin contre le Covid a-t-il été passé sous silence, comme l'affirme Nicolas Dupont-Aignan ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Sur Twitter, le député Debout La France Nicolas Dupont-Aignan a partagé une étude du National Institute of Health, l'équivalent américain de l'Inserm, qui s'est penché sur le lien possible entre vaccination et troubles des règles. Des troubles que, selon Nicolas Dupont-Aignan, "de nombreuses femmes" ont rapporté "depuis le début de la campagne vaccinale".



>> VRAI OU FAKE : le vaccin contre le Covid-19 cause-t-il des retards de règles ?

"Qui les a écoutées ?", interroge l'ex-candidat à la présidentielle, laissant ainsi entendre que ces témoignages n'auraient pas été pris au sérieux par la communauté scientifique.

Une nouvelle étude financée par les @NIH (Inserm ), lie vaccination et troubles menstruels, confirmant le travail mené par @ouestmoncycle.

Dès le début de la campagne vaccinale, nombreuses femmes ont remonté ces effets secondaires.

Qui les a écoutées ?https://t.co/J8Pb7UtV5m — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) October 4, 2022

Or, c'est faux. En France, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament avait commencé à en parler dès juillet 2021. Et à l'époque, franceinfo avait déjà relayé les interrogations de femmes sur des cycles plus abondants, plus longs ou décalés. Les spécialistes, que nous avions interrogés alors, nous expliquaient le lien qu'il peut y avoir entre la vaccination et les règles, puisque le vaccin agit sur l'immunité, la réponse à une attaque extérieure contre le corps. Or, les règles sont aussi un mécanisme immunitaire.

De nombreuses études sur le sujet

Pour le moment, le lien entre vaccin contre le Covid-19 et troubles menstruels n'a pas été prouvé scientifiquement, mais de nombreuses études sortent sur le sujet actuellement. Celle que cite Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, est parue fin septembre dans la très réputée revue médicale British medical journal et s'appuie sur plus de 19 000 témoignages. Il en ressort, que les femmes voit leurs règles s'allonger un peu, d'un à trois jours, pendant un ou deux cycles. Après, tout rentre dans l'ordre.

En tout cas, l'Agence européenne pour le médicament suit cela de près. Le mois prochain, elle va décider d'inscrire ou non l'un de ces troubles, les règles plus abondantes, dans ce qu'on appelle le RCP, le résumé des caractéristiques du produit, du vaccin Pfizer. En cas de troubles des règles après un vaccin anit-Covid, il ne fait pas hésiter à aller consulter son médecin, car un cycle perturbé peut être lié à de nombreux facteurs comme la fatigue, le stress, ou une maladie. On peut aussi rapporter ce trouble sur la plateforme signalement.social-sante.gouv.fr.