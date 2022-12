Le vrai du faux. La France est-elle le seul pays européen menacé de coupure d'électricité cet hiver ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Le plan du gouvernement visant à anticiper des mesures de délestage électrique cet hiver est largement attaqué par l'opposition. Si la France est bel et bien l'un des pays les plus à risque de coupure pour cet hiver, de nombreux autres pays européens doivent également faire face à ce problème.

"Retour à l'âge de pierre" pour Marine le Pen, "tiers-mondisation" pour Eric Zemmour... Le gouvernement a beau tenter de rassurer depuis plusieurs jours, son plan de coupures de courant programmées et ciblées en cas de manque d'électricité est attaqué par une partie de l'opposition. "Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on est au XXIe siècle, dans la 6e puissance mondiale, et qu'on est en train de nous expliquer qu'on va retourner à l'âge de pierre parce qu'on n'aura plus d'électricité ?", a notamment critiqué la président du groupe RN à l'Assemblée nationale, jeudi 8 décembre, sur RTL. Et ce n'est pas faux. La France est bel et bien l'un des pays les plus à risque pour cet hiver. Toutefois, elle n'est pas la seule.

Coupures d'électricité : nous sommes gouvernés par des incompétents et des imprévoyants ! pic.twitter.com/TAjz2Xd7sZ — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 9, 2022

Le rapport de l'association européenne des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (ENTSO-e) paru début décembre explique que "le système électrique européen est sous plus forte tension que les autres années" et ce, en raison de "circonstances exceptionnelles" telles que la guerre en Ukraine.

L'organisation s'appuie notamment sur les résultats de plusieurs simulations. Ainsi, elle estime que dans le scénario d'une "demande normale", la France serait effectivement un des pays les plus touchés.

"Couvre-feu énergétique" en Italie

Concrètement, le rapport indique que nous pourrions manquer de 20 heures d'électricité pour couvrir tous nos besoins cet hiver. Mais l'Irlande est également ciblée. D'après le rapport de l'ENTSO-e, c'est le 2e pays le plus à risque juste derrière la France puisque les Irlandais pourraient manquer d'un peu plus de 14 heures d'électricité. La Suède et la Finlande pourraient également rencontrer des difficultés, principalement à cause d'une plus faible production issue du nucléaire et des conséquences de la guerre en Ukraine.

Au delà de ce rapport, de nombreux pays ont par ailleurs préparé des plans plus ou moins sévères en cas de manque d'électricité. Au Royaume-Uni par exemple, dès le mois d'octobre le principal fournisseur d'énergie a prévenu les britanniques qu'en cas de manque, ils pourraient être privés de courant jusqu'à 3 heures certains soirs de semaine, entre 16h et 19h. En Italie aussi le gouvernement a déjà préparé les esprits et anticipé un possible "couvre-feu énergétique". Ainsi, les magasins pourraient notamment être forcés de fermer une heure plus tôt.