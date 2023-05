Le vrai du faux. L'Union européenne est-elle "la seule zone à avoir baissé ses gaz à effet de serre depuis 20 ans", comme l'assure le ministre de l'Industrie ?

Roland Lescure, invité de franceinfo, a réagi aux propos du chef de l'Etat qui a réclamé une "pause" dans les normes environnementales européennes.

C'est une petite phrase prononcée lors d'un déplacement sur le thème de la réindustrialisation qui a suscité un tollé, notamment chez les écologistes. Emmanuel Macron dit appeler "à une pause réglementaire européenne" parce que "nous, on a déjà passé beaucoup de réglementations au niveau européen, plus que tous les voisins."

Sur franceinfo, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a voulu préciser la pensée du chef de l'Etat : "Il parle du fait qu'un Européen émet moins de carbone qu'un Chinois, qu'un Américain, qu'un Indien. L’Europe, c'est la seule zone à avoir baissé ses gaz à effet de serre depuis 20 ans, d'environ 20%. Les autres, c'est +10, +300 ou +400%."

L'Union européenne fait toujours partie des plus gros émetteurs

Il y a plusieurs éléments à vérifier. D'abord est-ce qu'un Européen émet moins qu'un Chinois, qu'un Américain ou qu'un Indien, comme le dit Roland Lescure ? C'est vrai si on se compare avec les Chinois ou les Américains, qui ont de très loin le plus lourd bilan de CO2 par habitant au monde. En revanche, c'est faux si on se compare aux Indiens. Par habitant, ils émettent trois fois moins de gaz à effet de serre qu'un Européen, selon le dernier rapport de l'ONU sur l'environnement. D'ailleurs dans ce rapport, si on regarde toujours par habitant, l'Union européenne fait partie des plus gros émetteurs de gaz à effets de serre.

En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'Union européenne est bien l'une des rares zones de la planète à avoir baissé ses émissions de gaz à effet de serre. La baisse est d'environ 25% depuis 1990 (et même plus si on rajoute les effets du confinement). En tout cas, c'est très nettement plus qu'aux Etats-Unis, ou la baisse est à peine perceptible et alors que d'autres pays émettent de plus en plus. C'est le cas de la Chine qui a vu ses émissions augmenter de plus de 200% depuis les années 90, selon les chiffres de la Banque mondiale. C'est encore plus pour l'Inde ou l'on atteint presque les 300% sur la meme période.

Nos importations comptent aussi

Cependant, derrière ces hausses vertigineuses se cachent une partie de notre consommation. Par exemple, le téléphone ou l'ordinateur que vous utilisez en ce moment pour lire cet article a probablement été fabriqué dans l'un de ces deux pays et le bilan carbone de sa fabrication est donc enregistré en Chine ou en Inde.

C'est pour cela qu'il aussi regarder un autre indicateur : l'empreinte carbone, qui inclut aussi les produits importés. Et ça a son importance : en France par exemple, cette empreinte est 50% plus élevée que les émissions qui viennent de notre territoire, d'après le Haut Conseil pour le climat.