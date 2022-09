Le vrai du faux. Amazon a-t-il supprimé des commentaires négatifs sur le livre d'Olivier Véran ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Alors qu'Olivier Véran vient de publier un livre dans lequel il raconte comment il a vécu la pandémie de Covid-19 en tant que ministre de la Santé, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, certains messages, très partagés, affirment que la plateforme Amazon retire les avis négatifs. Les posts montrent en effet différentes capture d'écrans qui indiquent que le livre est passé de 15 commentaires, la plupart du temps avec la note la plus basse, à seulement... trois, qui ont choisi de mettre la note la plus élevée au livre d'Olivier Véran.

HALLUCINANT !@amazonfrance supprime les commentaires négatifs sur les ventes de VERAN !!!

Il y avait 19 commentaires dont 17 à 1/5 et 2 à 5/5 : il ne reste que les 2 à 5/5 ... sauf qu'on a des copies de l'historique !!!

Une méthode de voyou.

Un pt'it boycott d'AMAZON ? https://t.co/NJhJlunMDb pic.twitter.com/bMlOSLw0VU — Jean-Yves CAPO (@JeanYvesCAPO) September 10, 2022

Amazon a bien supprimé plusieurs commentaires

Amazon a confirmé à franceinfo avoir bien supprimé certains avis, tous négatifs, mais la plateforme rejette toute accusation de censure. Elle explique avoir simplement suivi sa politique habituelle de modération. "Nous disposons de politiques strictes en matière de faux avis et retirons proactivement les commentaires qui enfreignent ces règles, dans le but de garantir la meilleure expérience d’achat possible", explique un porte-parole d’Amazon. En clair, elle n'a pas effacé ces avis à cause de mauvaises notes attribuées au livre, mais à cause de commentaires qui ne respectent pas les règles du site.

Par exemple, Amazon interdit notamment les insultes ou les menaces, mais aussi "les attaques contre des personnes avec lesquelles le client n'est pas d'accord" ou encore des propos diffamatoires ou incitant à la haine. Et d'après les capture-écrans qui circulent sur les réseaux sociaux, les messages supprimés critiquaient plus la gestion de la crise sanitaire d'Olivier Véran que son livre.

Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des commentaires élogieux. Même si Amazon ne dit pas combien d'avis ont été supprimés, ceux qui sont toujours en ligne ne sont pas tous positifs. D'ailleurs, la note moyenne du livre était mercredi soir de 3 étoiles sur 5 avec plusieurs avis à une seule étoile qui estiment par exemple que le livre n'a "aucun intérêt".

Les commentaires limités

Sauf que, depuis ce week-end, tous les internautes ne peuvent plus écrire de commentaires. Désormais seules les personnes qui ont acheté le livre peuvent publier un avis. Une option activée par Amazon "à la suite d'activités inhabituelles", explique la plateforme qui ne dit pas si cette option "Achat vérifié" est fréquemment utilisée sur son site. Amazon précise seulement qu'elle veut lutter activement contre les faux avis et les commentaires qui ne respectent pas ses règles.