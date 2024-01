L'Europe va-t-elle mettre fin au changement d'heure ?

C'est un serpent de mer depuis des années et qui risque fort de le rester encore longtemps. Aujourd'hui, tous les États membres changent d’heure deux fois par an. C'est le cas en France qui alterne heure d'été et heure d'hiver depuis les années 1970 pour faire des économies d'énergies. Mais ce changement est de plus en plus en contesté. En 2018, la Commission européenne a lancé une grande consultation publique ; plus de 4,5 millions de personnes ont répondu, et une large majorité s'est prononcée pour la fin du changement d'heure.

Un an plus tard, le Parlement européen a adopté un projet de directive en faveur de la suppression de ce changement d'heure. Les eurodéputés ont accordé un peu plus d'un an aux 27 pays pour décider s'ils gardaient plutôt l'heure d'hiver ou l'heure d'été, en essayant de se coordonner au mieux, avant une mise en application prévue en théorie, deux ans plus tard, en 2021.

Rien ne s’est passé comme prévu



Le projet a été stoppé net en 2020 en raison la crise sanitaire du Covid qui a mis le monde entier à l'arrêt. La sortie du Royaume-Uni de l'UE n'a pas aidé non plus ; le Brexit a provoqué de longues et d'intenses négociations entre Londres et Bruxelles et le changement d'heure est tombé aux oubliettes.



Après le Covid et le Brexit, l'Union européenne a dû faire face à la guerre en Ukraine puis à l'inflation. Ces successions de crise en quelques années ont fini par reléguer définitivement le changement d'heure au second plan. À tel point que ce dossier n'apparaît même plus dans le programme de travail de la Commission européenne, publié chaque année. Tant est si bien que nous allons continuer à nous poser la même question deux fois par an : faut-il cette fois reculer ou avancer d'une heure ?