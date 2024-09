Guerre en Ukraine : la France a-t-elle donné 28 milliards d'euros d'aides à l'Ukraine ?

Du lundi au vendredi à 5h55 et 7h34.

Le ministre démissionnaire de l'Économie, Bruno Le Maire a alerté, lundi 2 septembre, les parlementaires sur un possible dérapage des finances publiques. Depuis, tout le monde y va de son analyse. Le ministre pointe les dépenses des collectivités territoriales, l'Association des maires de France dénonce une "manœuvre". Le député insoumis Éric Coquerel dénonce quant à lui la diminution des recettes publiques.

Et sur les réseaux sociaux, des internautes ont trouvé d'autres coupables : les aides versées à l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022. "Le gouvernement de Macron a engagé 28 milliards de dépenses pour l'Ukraine. On marche sur la tête", déplore l'un sur X. "Tout le monde pleure sur le déficit public de la France. Expliquez-moi, dans ce cas, pourquoi Macron a donné 28 milliards d'euros à l'Ukraine l'année dernière", s'interroge un autre. Mais ces chiffres sont-ils vrais ?

Quelque 15,7 milliards d'euros pour l'Ukraine et les Ukrainiens

Les internautes se réfèrent tous au même tableau qui prétend estimer fidèlement les montants des aides versées par à la France à l'Ukraine, soit directement, soit via les aides européennes, et qui a déjà été partagé sur les réseaux sociaux en juillet. Selon lui, au 29 février 2024, soit deux ans après le début de la guerre, la France s'était engagée à verser 28 milliards d'euros d'aides à l'Ukraine, divisées en 11,51 milliards d'euros d'aides directes, dont 6,80 milliards d'aides militaires, et en 16,47 milliards d'euros de quote-part des aides européennes.

Macron a donné à Zélensky 28 milliards d’argent public en deux https://t.co/VSWqMMO0tV pendant ce temps 120 000 entreprises françaises faisaient faillite car les charges qu’elles devaient supporter sont trop lourdes pic.twitter.com/kddUi4VIeQ — Jean-Bernard Pinatel (@jbpinatel) July 12, 2024

Le tableau cite comme source le Kiel Institute, un institut de recherche économique allemand indépendant, qui est une source tout à fait fiable. Mais, en consultant les données récoltées par le Kiel Institute auprès des gouvernements et des institutions européennes et actualisées en juin dernier, le Vrai ou Faux de franceinfo a trouvé des chiffres bien inférieurs.

En réalité, la France a pour l'instant dépensé environ 15,7 milliards d'euros en aides directes ou indirectes à l'Ukraine ou aux Ukrainiens en deux ans et demi. Au total, elle s'est engagée pour 26,04 milliards d'euros.

Moitié d'aides directes, moitié d'aides européennes

Dans le détail, selon le Kiel Institute, la France a versé 4,43 milliards d'euros d'aides bilatérales, promises directement par Paris à Kiev. Il s'agit principalement d'une aide militaire (3,04 milliards d'euros) représentant le montant total des lance-roquettes, de l'artillerie, des véhicules blindés envoyés pour aider les soldats ukrainiens. Le reste est d'une part une aide humanitaire (600 millions d'euros) et une aide financière (800 millions d'euros) dont la quasi-totalité est un prêt et non un don.

L'institut allemand ajoute à son décompte une estimation de ce que coûte d'accueillir des réfugiés ukrainiens sur le territoire français. Estimation basée sur les calculs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Selon ces modélisations, la France aurait dépensé 3,7 milliards d'euros au profit des réfugiés ukrainiens. Ce qui fait monter le total à 8,12 milliards d'euros d'aides dites directes à l'Ukraine ou aux Ukrainiens.

S'ajoute à cela la part des aides de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement qui est financée par la France, un instrument extrabudgétaire européen qui permet notamment d'acheter des armes pour l'Ukraine. Elle s'élève à 7,56 milliards d'euros selon le Kiel Institute. Au total, la France a donc dépensé 15,68 milliards d'euros pour l'Ukraine et les réfugiés ukrainiens, directement ou indirectement, en deux ans et demi, ce qui est bien inférieur aux 28 milliards d'euros cités par les internautes.

En revanche, si l'on regarde les dépenses françaises promises en faveur de l'Ukraine ajoutées aux dépenses pour aider les réfugiées, alors on trouve un total de 26,04 milliards d'euros, dont 7,04 milliards d'euros d'aides directes et 15,31 milliards d'euros de quote-part des aides européennes. Le financement de la Facilité européenne pour la paix (FEP), un instrument extrabudgétaire européen qui permet notamment d'acheter des armes létales pour l'Ukraine, fait partie de ces calculs.