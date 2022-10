Est-ce que Greta Thunberg est devenue favorable au nucléaire ?

Greta Thunberg s'est-elle convertie au nucléaire ? C'est en tout cas ce qu'affirme Francois Hollande. L'ancien chef de l'état, invité de France 2, a dit qu'il aimerait poser cette question à la jeune militante suédoise : "Pourquoi maintenant est-elle pour le nucléaire ?"

Et ce n'est pas le seul responsable politique a le dire. Marine Le Pen aussi l'a dit depuis les bancs de l'Assemblée nationale : "J'ai lu cet après-midi que leur gourou de 15 ans et demi vient de dire que, pour finir, elle est pour le nucléaire. Merci mademoiselle Thunberg."

On peut aussi rajouter plusieurs tribunes publiées dans la presse francaise qui parle de volte-face de la part de Greta Thunberg.

Mais est-ce que la jeune militante a vraiment tenu ces propos ? Non, Greta Thunberg n'a jamais dit qu'elle avait "changé d'avis" ou qu'elle était désormais "favorable au nucléaire". En réalité, ses propos ont été détournés.

Tout est parti d'une interview qu'elle a accordé à Das Erste, une chaîne de télévision allemande, il y a une dizaine de jours. Durant cet entretien d'une vingtaine de minutes, la journaliste qui l'interroge lui explique que le gouvernement allemand vient de décider, en pleine crise énergétique, de prolonger de plusieurs mois ses trois dernières centrales nucléaires et voici la réaction de Greta Thunberg : "Si elles sont déjà en fonctionnement, je pense que ce serait une erreur de les arrêter afin de se tourner vers le charbon." Miser sur le charbon est une "mauvaise idée", poursuit-elle.

En clair, Greta Thunberg dit qu'il faut mieux faire tourner des centrales nucléaire que des centrales à charbon, qui sont beaucoup plus polluantes et très utilisées en Allemagne, et encore plus ces derniers mois depuis le début de la guerre en Ukraine, mais elle ne dit pas qu'elle s'est convertie au nucléaire.

Et la jeune militante a d'ailleurs dénoncé depuis le détournement de ses propos. Dans un message posté sur Twitter, Greta Thunberg regrette que ses propos soient sortis de leur contexte : "Il faut se méfier de ceux qui n'écoutent les vérités qui dérangent que lorsque ça correspond à leur vision."

Today as always, it’s important to watch out for those who only listen to the uncomfortable truth when it fits in their agenda. To tackle this crisis, cherry picking some aspects, taking things out of context and ignoring the rest will lead us nowhere. It only fuels culture wars.