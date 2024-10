Est-ce qu'on ne "mange quasiment plus" de cerises françaises depuis que la France a interdit un pesticide, comme le dit la ministre de l'Agriculture ?

L'agriculture francaise souffre d'avoir trop de normes, selon Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Pour le prouver, elle a pris sur C-News, un exemple très concret : "On a interdit en France de traiter les cerisiers. On a interdit, on s'est fait plaisir, on a dit 'on interdit', bah maintenant on mange quasiment plus de cerises francaises."

Une interdiction européenne

Est-ce que la France a vraiment "interdit de traiter les cerisiers" ? Non, c'est faux. La France n'a pas interdit de traiter les cerisiers pour "se faire plaisir", comme le dit Annie Genevard. C'est la Commission européenne qui a interdit un pesticide il y a deux ans, en 2022. Il s'agit du Phosmet qui lutte contre une mouche qui s'attaque aux cerises. La France, comme les 26 autres pays de l'Union européenne, a donc arrêté d'utiliser ce produit. En revanche, d'autres pesticides restent autorisés, même s'ils sont jugés moins efficaces par les producteurs de cerises.

Deuxième chose que dit la ministre : on ne mangerait quasiment plus de cerises françaises. C'est également faux. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, la production de cerises a été quasiment stable ces deux dernières années, autour de 33 000 tonnes par an, et principalement destiné aux étals des marchés, des primeurs ou de la grande distribution. Il y a bien eu un décrochage de la production de 15% entre 2022 et 2023, au moment où le pesticide est interdit, mais ce n'est pas un effondrement de la récolte qui aurait fait disparaître les cerises françaises de nos assiettes. Cette baisse de la production est aussi due à de nombreuses intempéries sur cette période.

Des importations limitées

Pour compenser cette petite baisse, la France n'a pas importé plus de cerises, ces derniers temps. Toujours selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, la France a importé autour de 8 000 tonnes de cerises en 2022 et 2023. Un chiffre conforme à la moyenne des cinq dernières années. Il n'y a donc pas eu d'explosion d'importations depuis deux ans pour compenser une supposée disparition de la cerise française. On peut aussi préciser que l'écrasante majorité des cerises que l'on importe vient de pays de l'Union européenne, soumis eux aussi à la même interdiction concernant les pesticides.