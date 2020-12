Plusieurs comptes affirment que de fausses aiguilles pourraient être utilisées pour simuler la vaccination devant les caméras. (CATPURE ECRAN FACEBOOK)

Aux Etats-Unis, Joe Biden et plusieurs anciens présidents ont annoncé qu'ils étaient prêts à se faire vacciner devant les caméras de télévision pour donner l'exemple et montrer qu'ils ont confiance dans la science pour lutter contre le Covid-19. On avait déjà vu des scènes similaires au moment de l'épidémie de H1N1 en 2009 en France avec Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé. Mais désormais, ces annonces suscitent parfois de la méfiance. Certaines publications, partagées des milliers de fois sur Facebook, alertent déjà : les hommes politiques vont faire semblant de se faire vacciner, même s'ils sont filmés, pour nous forcer ensuite à le faire aussi.

Une vidéo qui montre de fausses aiguilles

Pour prouver que des simulations de vaccins existent, certains messages assurent que les hommes politiques utiliseront de fausses aiguilles. La preuve qu'elles existent tient dans une vidéo d'une vingtaine de secondes. On voit un homme avec une seringue qui parait réelle mais lorsqu'il se pique le bras, l'aiguille se rétracte et ne rentre pas sous la peau. L'illusion est parfaite sauf que si on retrouve la vidéo intégrale, et pas seulement le court extrait, on voit la même personne nous montrer aussi un couteau et un pic à glace rétractable. Cette séquence est en fait tournée par un accessoiriste américain qui travaille pour le cinéma. Dans ses vidéos, il nous montre simplement les trucages qu'il utilise et n'évoque jamais la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Un autre argument de manipulation est mis en avant : une photo du maire de Londres, partagée plusieurs milliers de fois depuis que le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19. On y voit Sadiq Khan, les manches retroussées, prêt à se faire vacciner, sauf que l'aiguille qui s'approche de son bras a encore son capuchon.

Capture écran d'une publication Facebook qui remet en cause la vaccination de Sadiq Khan. (CATPURE ECRAN FACEBOOK)

Cette photo est vraie, mais il ne s'agit pas du vaccin contre le Covid, mais celui contre la grippe. C'est le maire lui-même qui l'a partagée en septembre dernier pour en faire la promotion. En revanche, il y a bien le capuchon sur l'aiguille. Son équipe de communication a reconnu que Sadiq Khan a posé pour cette photo, après avoir réellement été vacciné un peu plus tôt.