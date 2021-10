Anne Hidalgo dit-elle vrai sur le bilan carbone des plus riches ?

Le vrai du faux Antoine Krempf, Joanna Yakin, Emilie Gautreau, Thomas Pontillon et Gérald Roux Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

La candidate socialiste à l’élection présidentielle affirme que les plus aisés émettent plus de CO2 que le reste de la population.

Anne Hidalgo souhaite créer un impôt sur la fortune, si elle est élue présidente de la République, afin de financer la transition écologique des Français les plus pauvres. Invitée de franceinfo le 25 octobre, la maire de Paris estime qu'il serait normal que les riches paient car, selon elle, "les ménages les plus aisés, les plus riches, sont ceux qui consomment le plus et qui, de fait, ont le bilan carbone le plus élevé". C’est vrai. La cellule le Vrai du Faux vous explique pourquoi.

Cinq fois plus d’émissions de CO2 que la moyenne

Plusieurs études ont montré ce phénomène ces dernières années. La dernière date du 21 octobre 2021. Il s’agit d’un rapport de l'École d'économie de Paris, le World inequality lab, qui montre que les 10% des Français les plus riches ont émis en 2019 près de 25 tonnes de CO2 par personne, soit cinq fois plus qu'un Français qui appartient à la moitié la pauvre de la population. Et au niveau mondial, il ressort que les 1% les plus riches ont émis en moyenne 110 tonnes de CO2 par personne en 2019. La progression est très nette depuis 30 ans puisque cette catégorie de population a fait grimper son empreinte carbone de 25% depuis 1990, quand la progression du Terrien moyen était de 7%.

Plus de transports et de consommation pour les plus riches

Si les plus riches émettent plus de CO2 que les autres, c’est en raison de leurs train de vie. Selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) en 2020, les 10% les plus riches ont une empreinte carbone largement tirée par les transports, l'alimentation, la consommation de biens et de services. Ces trois postes sont au moins deux fois plus élevés que parmi les populations les plus modestes. Il est important de noter qu'il s'agit souvent d'émissions indirectes ; par exemple, la production d'un smartphone dégage du CO2 en Chine mais son empreinte sera comptabilisée chez le consommateur français.

En revanche selon l'étude de l'OFCE, l'empreinte carbone des plus riches est relativement comparable à celle du reste de la population sur le logement, l'habillement et la consommation d'énergie.